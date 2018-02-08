勝敗乃兵家常事，再強大的球隊，也難免狀態起起伏伏，有馬失前蹄的時候，更何況是普通球隊，而輸球的原因也往往有很多，天時、地利、人和都是左右戰局的因素，不過，因為一些「歷史積淀」的原因，我們往往可以看到，每支隊伍中，都會有那麼一個「萬年背鍋俠」，只要輸球，罵聲都會集中在這個人身上。

阿森納——扎卡

扎卡可謂是高開低走的典型。猶記得那年夏窗剛剛開始，阿森納宛如平地驚雷一般，以4000萬高價拿下門興隊長，槍迷歡欣鼓舞，紛紛構想新的一年大事可期，不過沒想到扎卡剛來就遭遇了不適應英超規則的問題，多次被罰下，被戲稱為「卡牌大師」。

而在一個賽季之後，扎卡又因為防守不積極，容易漏掉對方前插的中場成為了阿森納的中場黑洞，目前，扎卡已經超過拉姆塞、維爾貝克、成為了阿森納挨罵最多的球員。

巴薩——安德烈·戈麥斯

上個賽季，安德烈·戈麥斯被錘的體無完膚。「安德烈-戈麥斯是不是巴薩近五年最大的水貨？ 」這個帖子至今還在巴薩話題區中掛著，作為新援，他受到的關注多，再加上他本身是葡萄牙人，和C羅關係不錯，這也影響到了他在巴薩球迷心中的地位。不過，這賽季巴薩如同猛虎下山無人能擋，而針對葡萄牙人的罵聲也平息了一些。

皇馬——本澤馬

本澤馬可以說是背鍋這個概念的開山鼻祖，直到現在，人們仍然熱衷於通過尋找各種奇怪角度的因果鏈，來豐富本澤馬的背鍋段子。本澤馬也感到心裏十分冤屈——一個在皇馬已經踢了十年，進了186個球的老臣，一個在歐冠歷史射手榜上排在歷史第五的人，為啥天天活的像個段子？

切爾西——巴卡約科

去年的摩納哥三雄——B席、姆巴佩和巴卡約科現在看來，只有巴卡約科最為落魄，而他的表現也確實配不上4000萬的身價——他身邊的坎特還不到這個價呢！不過，英超的特殊性導致外來球員在第一個賽季容易撞牆，這並不奇怪，B席迄今為止在曼城也沒有給人留下太深刻的印象，因此，給巴卡約科減減壓，同時給德林科沃特更多的機會，或許是孔蒂破解這個問題的辦法。

利物浦——卡里烏斯

利物浦的問題誰都看得出來，那就是防線。利物浦的問題誰都解決不了，那就是防線。而門將，就是利物浦防線上最弱的一環。在卡里烏斯首發的比賽中，利物浦球迷才想起來過去自己經常黑的黃油手米尼奧萊是多麼的牢靠。

曼聯——穆帥

和其他球隊不同，曼聯這支球隊現在最大的話題人物是穆里尼奧。作為全英超最大的IP，沒有之一，穆帥的賽后訪談，一言一行都值得媒體大書特書。但有多少人愛穆帥，就有多少人恨穆帥，也正是因此，曼聯輸球之後，戰報評論區往往成了「反穆聯盟」花式嘲諷穆帥的舞台，而當曼聯取勝時，他們就躲在角落中，靜靜等待穆帥下一次滑鐵盧的到來。

除了這些人之外，還有誰是你眼中的「背鍋型」球員呢？

（梓泉）