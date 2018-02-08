噩耗，又是一場噩耗

我從未像今年這樣厭惡受傷！

噁心人的傷病名單上又多了一位巨星。。。

「拉脫維亞大竹竿」頂著漫天的噓聲

就在一步一步蛻變成「拉脫維亞之王」的時候

卻。。。

波爾津吉斯左膝前交叉韌帶撕裂，賽季報銷

全明星賽還有10天。。。

老詹的隊，已經成了這樣！

莫非真的是cursed（被詛咒）了？

難不成老詹親筆寫出的名單

卻成了「死亡筆記」？

先不管這些亂七八糟的

只能祝福其他的球員們都健康，傷病退散！

這樣兄弟們才能看到更精彩的比賽！

哎，波神到下了，我真是很心痛

且不說他是哥2k里最愛用的球員之一

命運多舛的他能達到如今的能力，真不容易！

鉑金走上籃球之路，得感謝自己全家！

媽媽曾經是國青女籃球員

爸爸也效力過本土職業聯賽

哥哥更是屢次代表國家隊出戰

家庭履歷往這兒一擺

我就看了倆字兒——天賦！

有了這麼強大的血脈傳承

波神作為家裡的「老么」，當然也要打球了！

從小他就下定決心，得比爸媽哥哥都強

甚至10歲的時候還理了個地壟頭

就是因為看到了那時的艾弗森

那時的AI，簡直太帥！

後來波神球技越來越屌，在16歲的那一年

2米01的他，被西班牙職業隊塞維利亞看中

輕鬆通過試訓，職業籃球生涯，就算開始了

從安靜的家鄉來到了熱鬧的大都市

雖然不習慣，為了籃球，一切都值得！

為啥一開始說他命運多舛呢？

因為進了職業隊沒多久，身體就出問題了

那段時間，波神總是莫名其妙的發燒

時常還會感覺到肌無力

日常訓練，他都完成的非常吃力

一檢查不要緊，原來是得了貧血！

可能是因為長個長得太快？營養跟不上？

所幸發現的早，及時正確調理

波神的身體才逐漸恢復了過來

身體健康的波爾津吉斯

在歐洲聯賽混的風生水起

青年隊，一線隊，輪換，主力，飛一般！

後來的事兒就簡單了，歐洲又出個白大個！

美國球探、媒體蜂擁而至

19歲，波神就叩開了NBA選秀的大門

不過波爾津吉斯的選秀之夜

過得可沒那麼舒坦。。。

第四順位！紐約尼克斯！

高順位，老牌豪門，巨星隊友

看起來還特娘的不錯啊！

對波神來說，那肯定是很爽了

但是對尼克斯球迷來說，這可能是災難。。。

因為選秀地點就在紐約

現場來了無數的尼克斯球迷

他們擺爛了整個賽季，只贏了17場球

需要的的是一名「救世主」！

而不是一個充滿不確定性的歐洲白大個

肖華語畢，震天噓聲響徹巴克萊中心

身高2米21，臂展2米29

有人說他是下一個諾天王、家嫂

當時的紐約球迷更願意相信他是下一個

巴格納尼或者米利西奇。。。

沒關係，波神當場就撂下一句「狠話」

我要讓噓我的球迷以後為我鼓掌

波爾津吉斯把這種巨大的壓力

轉換成了無窮的能量投入進了訓練中

很快，波神就出來打臉了！

夏聯首秀18分鐘拿下12分3板2蓋帽

NBA常規賽首秀16分5板1帽1搶斷

首秀就有這樣的表現，妥妥兒的都是歡呼！

當年姚主席首秀0分2板2失誤

諾天王2分0板，家嫂4分4板

不管咋說，起碼波神對得起自己的順位

紐約球迷是出了名的愛恨分明

強如安東尼，表現差了也得被噓

新兵蛋子表現的好，一點兒也不吝嗇掌聲！

今年也算是波神的第三個賽季了

雖說尼克斯比賽看的不多

但是他給哥留下最深的印象

莫過於那些匪夷所思的補扣！

幾乎NBA里有頭有臉兒的人

都被他隔了個遍。。。

有時候玩兒高興了

管你對手還是隊友統統隔扣

這我查了查，一下隔了4個人。。。

簡直不可思議

當被問到波神最喜歡哪個時刻時

哥還以為他該BB哪天哪天隔了誰

結果他說他最喜歡最後一次和科比交手

結束后，嘮嗑走過來對他說

「你的未來一片光明。。。」

波神也是科比小迷弟，那一瞬間，難忘。。。

現在看來，嘮嗑似乎毒奶了一把

但是絕逼可以想像到當時波神的心情

肯定是爽翻了天。。。

一說到受傷，哥就難過

NBA一直都有這麼一條數據

身高和耐操度一直都是呈負相關。。。

越高的人，越容易受傷

NBA歷史上超過2米2的一共有25人

這一幫人沒有一個能打滿1000場球的

常規賽+季後賽滿打滿算10個賽季出頭

真希望波神能夠成為打破這一紀錄的球員

去年全明星波爾津吉斯拿了技巧賽冠軍

可能是有史以來最高的技巧冠軍了

身高這麼高， 愛跑愛跳，真不讓人省心

趕緊快快恢復，活蹦亂跳的回來吧！

私下裡，波神還是個說唱粉

尤其喜歡公鴨德雷克和米克-米爾

他說NBA里利拉德利指導唱的好

但自己也能來兩嗓子，不過不是用英語

可以用拉脫維亞語說唱，還能battle！

拉脫維亞當地還真有人為波神寫了歌

我聽了一遍，除了一句

「克里斯塔普斯-波爾津吉斯」

其他啥也沒聽出來。。。

能讓人給寫歌，也算是了不得！

最後還是得為波神祝福，早日康復

祝拉脫維亞大竹竿變成拉脫維亞傳奇

能夠成為新一代的世界屋脊！