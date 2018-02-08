科普小知識：馬兒是如何坐飛機遠渡重洋到中國的北京新浪網 (2018-02-08 12:25)
1月11日，山西玉龍馬業一架搭乘43匹愛爾蘭純血馬的包機順利抵達北京首都機場；1月22日，內蒙古萊德馬業一架載著122匹馬兒，由紐西蘭飛往中國的波音747運輸機平穩降落在瀋陽桃仙國際機場……近幾年，每年都有2000多匹馬進口到中國，無一例外，都是坐飛機來的。那麼你知道馬匹是怎麼坐飛機的嗎？運馬飛機的構造是什麼樣的？在漫長的旅途中馬匹都幹些什麼？跟著大陸賽馬網的鏡頭一探究竟。
這是2016年7月15日，第一次有國際貨機降落在內蒙古鄂爾多斯機場，並且還是81匹從紐西蘭運來的大數量和高質量的純血馬，大陸賽馬網現場直擊了對於鄂爾多斯航空業來說歷史性的時刻。這些馬匹全部由內蒙古伊泰大漠馬業進口。
奧運會的馬匹運輸
看過了純血馬的包機，我們再來看看以溫血馬為主的一次包機之旅——2016年7月29日，34匹奧運騎手的馬匹登上阿聯酋航空波音777-F航班，從英國倫敦飛往巴西里約，開啟世界頂級運動馬的夢想之旅。
馬匹準備登機
負責運送奧運戰馬的這架飛機經過特殊設計，全部奧運戰馬都是乘坐的「商務艙」，像人類運動員一樣，這些戰馬在倫敦斯坦斯特德機場時要經過入境檢查（和健康檢查），才能帶著隨身行李和託運行李登機。
這些頂級運動馬對於騎手來說是榮辱與共的戰友，在他們身上花費多少精力都不為過，從馬匹運輸這件事上就可以看出來。馬匹運輸中你可能不知道的事
1）護照
每匹馬有自己的護照，身上必須要有晶元也必須要有出口檢疫證明
2）飛機餐
登機前先「大餐一頓」
整個飛行過程中還需要為馬匹提供充足的乾草和水，一些馬工會在水中添加蘋果汁增強適口性。
3）飛行裝備
一般只穿薄馬衣或者不穿，大部分會佩戴保護性護腿繃帶
4）行李重量限額
行李限重
限重包括馬匹本身、水、乾草、30kg的刨花（墊料）、水桶、料桶、馬具包（用來裝鞍子、韁繩、籠頭等）、馬衣等。
5）登機手續
核對馬匹身份
所有的馬匹都有登機點，獸醫在這裏進行檢查，核對馬匹身份。
6）頭等艙、商務艙、經濟艙
馬匹在飛機上的「座位」
奧運馬匹被安置在1.12m寬的格子中，每個運馬箱有兩個格子，能裝兩匹馬---馬匹有舒適的活動空間，相當於人的商務艙。當然土豪也可以選擇頭等艙。
7）「空姐」
空運馬匹的機組人員受過特殊訓練，他們照看馬匹的福利、舒適及安全。據了解，比賽用馬總重為17，500公斤、一匹三項賽比賽用馬的平均重量為515公斤、馬具總重為9900公斤、飼料總重為6000公斤（用作奧運會中比賽用馬的食物）。
8）公馬的位置
公馬在飛機的前端，防止在飛機上受母馬影響。
9）飛機上有醫生嗎？
整個航程均有專業獸醫陪伴，保證馬匹的旅程開心、舒適。
10）飛機
阿聯酋空運公司的波音777-F—為安全而舒適地空運馬匹特殊設計的貨運飛機。有專門設計的運馬箱和空調系統，保證最佳舒適度，將運輸應激減小到最小，同時配備受過專門訓練的「飛行馬夫」，保衛馬匹的福利。
飛機抵達里約熱內盧后，正在卸馬
奧運馬匹下了飛機后準備轉乘「機場大巴」前往「奧運村
嗯，這「大巴」還是挺舒服的！
離開機場前往奧運馬房
2016年首批里約奧運馬匹空運航班紀實：
1、起落地點：從英國倫敦到巴西里約熱內盧。
2、飛行時間：11小時40分鐘。
3、飛機細節：阿聯酋空運公司波音777-F。
4、馬匹共重17，500 Kg：三項賽馬匹平均重515kg、盛裝舞步馬平均重630kg、場地障礙賽馬平均重610kg、馬匹裝備重9，900kg。
5、飼草、料 6，000 kg。（不包括在飛機上吃的）
6、每匹馬40 升水。
7、此批34 匹三項賽馬匹代表英國、愛爾蘭、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、辛巴威、巴西、日本、義大利和中國。
（大陸馬）
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