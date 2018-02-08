35+6的神秀了詹姆斯52分55秒!最後只倒在1球上北京新浪網 (2018-02-08 12:28)
日期:2月8日，NBA常規賽克利夫蘭坐鎮主場以140-138加時險勝對手。最後關頭詹姆斯倚著巴特勒投出一球，絕殺比賽，這讓全場比賽21投14中，表現搶眼的吉米-巴特勒的35分6助攻成為空砍。
如果不說最後一球，巴特勒是本場比賽最耀眼的一個球員。在上半場中他6投全中，下半場開始也依然高效，在進攻和防守兩端都貢獻著自己強大的力量。
高命中率是本場比賽巴特勒的一個標籤，而其中不乏已經看似毫無辦法的境地卻被他用精準的投籃輕鬆化解。
在比賽的第三節，森林狼進攻全隊跑戰術，當巴特勒把球傳給吉布森的時候吉布森移動的路線被完全防住，而跑過來的巴特勒直接和吉布森來了一個重位，無奈的手遞手之後吉布森跑開，身高和體重都佔優勢的克勞德像一張網一樣罩住了巴特勒，眼看時間就要走光，巴特勒一個干拔三分穩穩命中。
之後的一個突破，巴特利左搖右晃的突破進了騎士的內線，他先是一個變向過掉了JR-史密斯，隨之克勞德馬上罩了過來，巴特勒只能後仰，但克勞德也十分強勢的罩住了他的出手路線，不斷向後下降的巴特勒在下落過程中單手持球，把球拋進了籃筐，打成2+1。
本場比賽巴特勒的高光進球不少，比如第四節的關鍵三分和加時賽的得分，但這他的高光表現整整持續了52分鐘零55秒，卻最後倒在了詹姆斯的大帽和壓哨絕殺之下。
森林狼隊迎來錫伯杜已經兩個賽季了，但防守仍不能讓人滿意，吉米-巴特勒再硬也不能把全隊扛起來，這是森林狼所應該面對的問題。本場比賽JR-史密斯超常發揮就與維金斯的不作為有很大關係。
巴特勒現在在球隊中需要做的，不止是「以身作則」，更多的還是「言傳身教」，否則無論吉米-巴特勒多硬，都不能衝破其他強隊的層層考驗。
（漢堡）
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