近日，中超廣州恆大淘寶隊球員郜林與隊友一起舉辦了一場青少年足球活動，活動現場郜林也接受了媒體記者的採訪，並對恆大新賽季的征程進行了展望。

以下為採訪實錄：

問：介紹一下恆大海外冬訓的情況？

郜林：訓練非常的辛苦，基本上都是一天兩練，我可能是唯一比他們稍微白一點的，他們都曬得挺黑的，因為我前幾天生病沒出門。訓練的質量和結果整個球隊都非常滿意，回來這一周大家在積極調整備戰，當新賽季的第一場比賽開始的時候相信我們整個球隊會拿出最好的狀態呈現在大家面前。

問：卡納瓦羅二進宮，有什麼變化嗎？

郜林：我覺得他更成熟了，可能作為一個教練員更成熟更穩重了，所以希望在他的帶領下我們能夠團結一心，能夠捍衛我們廣州恆大應該捍衛的榮譽。

問：對於恆大新賽季的展望？

郜林：我們全隊都是充滿信心的，包括整個冬訓的質量也非常高，大家很辛苦，這麼辛苦的訓練就是希望在比賽當中能夠展現出來，對今年的期望我們整個隊伍還是非常高的，因為我們具備這個實力，再一個今年的準備期我們非常的充分，所以比賽當中我們一定會拿出最好的狀態讓大家去看到。

問：如何評價恆大新賽季的人員儲備和實力？

郜林：我不覺得我們的外援比任何一個球隊的外援差，因為所有在我們球隊的外援他們全部都拿到了中超的冠軍，所以廣州恆大的外援是最優秀的，所以今年我們整個球隊是充滿信心的。

問：對於U23新隊員的看法和評價？

郜林：說實話他們對我們這些老隊員衝擊挺大的，他們渴望競爭上場，尤其是在恆大隊想爭得一個主力名額是很激烈很殘酷的，所以他們的這種拼勁兒也直觀地影響了我們的感受，我們也得更努力。年輕球員對我們的衝擊很大，所以老隊員也得捍衛住自己的榮譽。這樣良好的競爭氛圍我覺得是很好的，只會讓我們的球隊越走越好，越走越健康。

問：2018的個人願望？

郜林：每年的願望作為球隊來說都差不多，希望獲得所有能獲得的冠軍，也希望所有的球員都在這樣一個融洽的大家庭中能夠開開心心，和和睦睦，包括所有支持我們廣州恆大的球迷媒體大家每一年都很辛苦，希望我們每個人2018年付出的辛苦在年底有美好的收穫。

（新體）