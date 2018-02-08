中新網2月8日電 據歐聯網援引義大利歐聯通訊社報導，當地時間7日，義大利米蘭科莫市一間化工廠發生爆炸。爆炸導致3名工人受重傷，多人受輕傷。

據報導，發生爆炸事故的化工廠位於米蘭省科莫市布爾加羅格拉索地區，該化工廠主要負責特殊廢棄物品處理工作。爆炸發生時，33名工人正在車間工作，爆炸導致3名工人重傷，9人不同程度受傷。

爆炸發生的第一時間引燃了車間，導致化工廠周邊煙霧瀰漫，一度引起附近居民恐慌。消防警隊趕到后，緊急疏散了化工廠的員工和靠近化工廠的4戶居民。

爆炸發生后，醫療救護部門派出救護直升機和5輛救護車救助受傷人員，並將傷者送往醫院進行救治。

大火撲滅后，米蘭環境保護部門對化工廠周邊的空中空氣進行了緊急監測和化驗，併發出通告。通告稱，化工廠爆炸所散發出的氣體沒有有毒物質，不會對附近的居民造成影響。

目前，警方正在對爆炸事故原因展開調查。(黃鑫)