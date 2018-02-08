中新網2月8日電 據日媒報導，日本自民黨憲法修改推進總部(總部長：細田博之)本月7日在黨總部召開全體會議，圍繞修改《憲法》第九條，開始就保留規定不保持戰力和否定交戰權的第二款的同時寫入自衛隊存在的首相安倍晉三的方案匯總意見。

資料圖：日本首相安倍晉三。

報導稱，然而，推薦刪除第二款、明確自衛隊目的與性質方案的意見仍然存在。這突顯出反對安倍方案的意見根深蒂固，協調必將遇阻。

細田在全體會議上稱「希望繼續歸納修改第九條的具體方案。無休止地討論也毫無建設性。最重要的是獲得國民的理解與廣泛支持」，表示欲儘快就安倍方案匯總意見。自民黨計劃在3月25日的黨大會上公佈修憲方案，在此之前能否統一第九條的修改方案將成焦點。

日本前防衛相中谷元在全體會議上，就將第九條第二款改為「不妨礙發動自衛權」等的2012年該黨修憲草案進行了說明。此舉是基於要求尊重該草案的前幹事長石破茂的意見。

溝通過程中，包括在保留第二款基礎上寫入自衛隊的折中方案在內，讚成保留第二款的意見占多數，但石破強烈主張以草案為基礎刪除第二款的方案。他牽制稱：「應當通過討論找到(兩個方案的)共同點。通過多數表決進行選擇的方式不是自民黨的討論。」

對此細田稱「希望各自提出具體的條款方案」，表示今後也將結合條款方案繼續推進黨內討論。

據悉，這是安倍去年5月提出寫入自衛隊方案以來有關第九條的第三次全體會議。自民黨去年12月就力爭修憲的4個項目整理了論點，但關於第九條與緊急事態條款則同時寫入兩個方案。

另一方面，日本公明黨7日召開了今年的首次黨憲法調查會高層會議，確認將於16日召開全體會議。也將結合自民黨的修憲討論，圍繞符合時代的修憲以及公明黨的立場交換意見。