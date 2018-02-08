NBA／3年7億台幣 快艇續約「板凳暴徒」威廉斯NOWnews今日新聞 (2018-02-08 12:01)
明天就是NBA交易截止日了，快艇今(8)日宣布和本季繳出生涯新高50分的31歲「板凳暴徒」Lou Williams再續前緣，以3年2400萬美元(約７.2億新台幣)億留下他，其中第3年僅有150萬美元是受保障的。
Williams從2005年開始NBA生涯，在2014-15賽季他曾獲得最佳第六人殊榮。本季是Williams第13個NBA賽季，場均創下生涯最高的23.3分，是聯盟場均得分最高的板凳球員。
Williams生涯平均貢獻13.5分2.1籃板3.1助攻，不過本季表現回春，在1月10日客場擊敗勇士的比賽中，繳出生涯新高的50分，本季目前也曾2度被評選為當周西部最佳球員。
快艇總裁Lawrence Frank表示，「 Lou是我們團隊非常有價值的球員，在場上或是更衣室都展現我們所重視的特點，他專業、有責任感、有競爭力，我們很高興他能夠繼續作為快艇的一員。」
Williams說，「我很開心以快艇球員的身分留在洛杉磯，這裡有很棒的組織和文化，我很感謝我可以留在這裡繼續打拼。」
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