MLB／達比修等球員都未簽約 球員工會自辦春訓NOWnews今日新聞 (2018-02-08 12:08)
去年球季結束後的自由球員市場幾乎是一片死寂，包括達比修有、Jake Arrieta、J. D. Martinez等大咖球員都尚未決定去向，不過春訓即將展開，面對來不及簽約的球員，球員工會目前打算「自辦春訓」，這將是自1995年大聯盟球員罷工後，球員工會再度自辦春訓。
目前球員工會預計在亞歷桑納、佛羅里達兩地進行春訓，也要招募不少工作人員。
今年球季尚未正式展開，但大聯盟球團跟球員工會的戰爭就先展開，各球團也開始「縮衣節食」，是否會引發更大抗議聲浪，就看球團是否能夠再度開啟談判。
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