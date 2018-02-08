日期:2月8日，爵士在客場以92-88擊敗了灰熊。

爵士（26-28）取得七連勝。里奇-盧比奧拿下了29分8個籃板和3次助攻，他是先發五虎中唯一上雙的。多諾萬-米切爾12投4中，只得9分，德里克-費沃斯2分，魯迪-戈伯特8分12個籃板。替補出場的羅德尼-胡德18分。[新浪體育專享！玩NBA籃球大師，充30返最高99元現金紅包]

灰熊（18-36）五連敗。安德魯-哈里森得了23分，邁克-加索爾20分、6個籃板和5次助攻，賈邁克-格林和迪隆-布魯克斯各得11分。[技術統計]

兩支球隊狀態迥異。爵士火熱無比，此前六連勝，火力強勁，擊敗勇士和太陽的比賽，他們都得了129分。上一場擊敗鵜鶘，更是砍下133分。胡德復出后，他們火力更猛。

灰熊則連續失利，而且連續兩場不到90分。

這樣兩支球隊相遇，並沒出現一邊倒的情況，灰熊主場作戰，給爵士造成不小的麻煩。

灰熊防守很成功，首節還有3分56秒時，加索爾突破后勾手命中，灰熊只以16-17落後。不過本節剩下的時間他們未能再得分，爵士也只得了4分，以21-16結束本節。本節最後3分35秒，兩隊都未能投籃命中，只有胡德罰球得2分。

雙方保持這種防守強度。爵士略佔優勢，但也很難拉開差距。第二節還有2分45秒時，哈里森投中三分，灰熊只以37-39落後。盧比奧還以三分，爵士連得5分，才略為拉開。灰熊在本節最後2分45秒又未能投籃命中，上半場以39-44略處下風。

灰熊在每節最後幾分鐘總是狀態欠佳。第三節還有2分23秒時，哈里森突破上籃，他們以只以61-63落後。此後他們連續投籃不中，爵士由約翰遜命中三分，一人連得5分后反超。本節還有33秒時，查爾默斯才為灰熊拿下了2分，他們以63-68落後。[做真正的懂球帝！競猜NBA獲超高返獎，每日送千元大禮]

爵士在第四節總算拉開差距，本節還有7分41秒時，胡德罰中一球，爵士以80-69領先。灰熊發起反擊，在比賽還有2分25秒時，恩尼斯投中三分，他們只以82-88落後。灰熊有機會繼續迫近，但被吹了進攻犯規。盧比奧一人連得4分，爵士在比賽還有38.6秒時以92-82領先，鎖定勝局。（吳哥）