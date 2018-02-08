日期:2月8日，克利夫蘭騎士隊主場迎戰明尼蘇達森林狼，此役騎士首發控衛伊賽亞-托馬斯出戰31分鐘，8投4中，三分球5投3中得到13分，外加3個籃板和7次助攻。他下半場三投全中狀態復甦，在自己的生日夜當晚，幫助騎士最終以140比138戰勝森林狼，終結兩連敗。

在小托馬斯復出的13場比賽中，騎士隊戰績為6勝7負，凈勝分在30支球隊中墊底，防守效率值跌至聯盟第29位，進攻效率值排在聯盟第28位。而且本賽季小托馬斯場均只能為球隊貢獻14.9分4.4次助攻和2個籃板，各項數據均有很明顯的下滑。甚至他和騎士隊關係不和的傳聞已經被曝出，公開場合托馬斯也指責過騎士隊不團結。[新浪體育專享！玩NBA籃球大師，充30返最高99元現金紅包]

此役在主場迎戰森林狼，小托馬斯開局的手感依舊不佳。本賽季他投籃命中率只有35.5%，三分球命中率更是低到了23.2%，兩項數據均為其職業生涯新低。

首節9分14秒，托馬斯持球組織進攻，藉助湯普森的掩護之後他直接突破到禁區，迎著唐斯的長臂防守，左手高拋高難度將球打進。

然而此後托馬斯明顯受到了對方嚴防的「照顧」，在之後的轉換進攻中，他頂著塔基-吉布森投射三分，結果被對手直接封蓋。2分01秒，騎士隊再次推動反擊，在隊友還沒有落穩位置跟進到前場時，托馬斯就殺入到油漆區以里，面對比自己高出很多的別利察，他的勉強出手再次遭遇封堵。

通過半場休整過後，小托馬斯改變了自己的打法，並依靠投籃逐漸找到手感。第三節他在外線的兩次三分球全部命中，而且這兩球打中之後，為騎士隊奠定了領先優勢。

騎士隊儘管擁有比分上的微弱領先優勢，但是森林狼乘勝追擊，給了騎士隊很大壓力。第四節3分58秒，小托馬斯左側四十五度接球后，毫不猶豫地選擇在外線出手，皮球劃過一道完美弧線，直穿網心。此關鍵球打進為騎士穩住陣腳。[絕殺森林狼騎士能否走出低谷？競猜NBA送千元大禮]

雖然加時賽中小托馬斯沒有一次出手，在進攻端沒有製造太多威脅。但是下半場穩定的投籃手感還是讓對手有所忌憚，不敢對他有任何怠慢。雖然如今小托馬斯已經不再是上個賽季的末節之王，但是在生日夜當晚能夠為球隊取得一場勝利，一定會讓他感到很是欣慰。而且29歲了，不知道這一場比賽會不會是一個，他跟騎士重新開始磨合的新起點。

（珅葳）