原標題：石器時代英國人長啥樣？或為黑皮膚捲髮藍眼睛

中新網2月8日電 據外媒報導，當地時間2月7日，英國研究人員表示，通過研究1萬年前英國洞穴中的骨骼DNA發現，這個目前已知「最古老」的英國人是黑皮膚，藍眼睛。

據報導，來自英國自然歷史博物館和倫敦大學的科學家分析了1903年在英格蘭西南部的切達峽谷（Cheddar Gorge）發現的「切達人」（Cheddar Man）的基因組。

博物館的DNA專家伊恩·巴恩斯（Ian Barnes）領導的科學家從頭骨骨粉中提取了DNA。分析表明此人有藍色的眼睛，深色的捲髮和「暗色到黑色」的皮膚色素沉著。

研究人員說，有證據表明歐洲人的皮膚色調變化要比最初想像的晚得多。

該項目的研究員湯姆·布斯（Tom Booth）表示，「切達人」顛覆了人們對於何種遺傳特徵會聚集的觀念。

「看起來白色的眼睛似乎遠在白色的皮膚或金色的頭髮進入歐洲之前就已經出現，而後者直到農耕到來之後才出現」，布斯說道，「這也提醒我們不能只根據現在人們的樣子來妄自揣測過去人們的模樣，而且我們今天看到的特徵配對也不是很可靠。」

此前普遍認為，生活在北方地區的古代人類因為吸收了更多的陽光從而產生了維生素D，因此演化成了白皮膚。

「切達人」也與在西班牙、匈牙利和盧森堡的其他幾個被發現的中石器時代的遠古人類分享了一個基因圖譜，這個被稱為「西方獵人——採集者」的團體在大約12000年前的最後一個冰河時代之後，從中東遷移到了歐洲。

都柏林聖三一學院人口遺傳學教授丹·布拉德利（Dan Bradley）表示，這一發現是可信的。還有其他來自西歐的「狩獵採集者」的數據，他們還呈現出更黑的皮膚和更明亮的眼睛，藍色的眼睛。現代歐洲人有西歐較古老的狩獵採集者後代、農業文明者以及青銅時代的東方人，這就是一個混合人種。

據悉，「切達人」是英國發現最古老的完整骨骼。人類在他的時代之前已經在英國居住了幾千年，但是在冰河時期「切達人」就被消滅了。

「切達人」應該是當時英國狩獵採集者中最小的一個群體。他們似乎有一個健康的飲食習慣，但可能因為暴力在20多歲就死亡。

這項研究將於2月18日在英國第四頻道的電視紀錄片中播出。