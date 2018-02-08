白宮秘書因家暴指控辭職北京新浪網 (2018-02-08 11:53)
新華社華盛頓２月７日電（記者孫丁 徐劍梅）身陷家暴醜聞的白宮秘書羅布·波特７日宣布辭職，但他對兩位前妻提出的家暴指控予以否認。
此前，波特的兩位前妻通過媒體控訴婚姻期間她們在身體和精神上遭受過虐待，引起軒然大波。
波特當天在一份聲明中說，這些指控是「虛假的」，不會再去公開理會這些「誹謗」。他還表達了對特朗普政府的感謝，但未提及具體離任日期。
白宮新聞秘書桑德斯當天表示，波特不會立即離開，他將幫助物色繼任人選。
桑德斯說，波特是自己作出辭職決定的，無人對其施壓，同時重申特朗普和白宮辦公廳主任凱利對波特工作能力的肯定。
波特現年４１歲，曾先後就讀於哈佛大學和牛津大學，在特朗普就任后入職白宮，主要負責特朗普要處理的各種文件、協助凱利處理白宮事務等。
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