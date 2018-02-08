【環球網綜合報導】美國金融大鱷頻頻被指干涉別國事務，英國媒體7日又最新披露，索羅斯暗自干預英國的「脫歐」事務。據英國路透社2月8日報導，因1992年狙擊英鎊而名聲大噪的億萬富翁喬治？索羅斯又被曝出，他曾通過自己的基金會向一個反對「脫歐」的英國活動團體捐贈了40萬英鎊。

英國國內反脫歐組織「英國最佳選擇」主席、前英國外交官馬克？馬洛赫-布朗說：「喬治？索羅斯的基金會和其他一些捐助者為我們的工作做出了重大貢獻。」據報導，馬洛赫-布朗還曾在聯合國和英國外交部擔任過高級職務，他在一份發送給路透社的電子郵件中表示：「索羅斯確實通過他的基金會捐贈了40萬英鎊。」

報導指出，英國脫歐的反對者認為，脫歐是二戰後英國歷史上最大的錯誤，並擔心這會削弱英國當下的政治和金融影響力。而支持者表示，這將使英國擺脫德國主導的歐盟實驗，並將促使英國經濟的蓬勃發展。在英國2016年的公投中，有51.9%人，即1740萬人投票支持脫歐，有48.1%人，即1610萬人持反對票。儘管英國脫歐的反對者希望再次投票，當英國首相特雷莎？梅已表示，英國將於2019年3月29日脫離歐盟，公投不會重演。

索羅斯的發言人尚未對此做出回應。

路透社稱，1992年，索羅斯曾利用他的「量子基金」成功地押注英鎊對德國馬克被高估，最終迫使當時的英國首相約翰？梅傑將英鎊從歐洲匯率機制(ERM)中撤出。

索羅斯去年曾表示，英國正逐漸走向一個轉折點，英國的經濟將放緩到足以逆轉英國脫歐的程度。

英國《每日電訊報》稱，索羅斯此次參與英國事務之前的25年，他曾因狙擊英鎊事件賺取10億英鎊。就近而言，他曾被指責在美國阻止集會反對特朗普，並被指責干涉一些歐洲國家的民主。(實習編譯：易潔審稿：譚利婭)