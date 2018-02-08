【環球網綜合報導】據澳大利亞「新快網」2月7日報導，根據澳大利亞政府提出的新法案，即政府機構、銀行和電話公司都能使用人臉識別來辨認客戶。

澳大利亞內政事務部部長彼得？達頓(Peter Dutton)稱，2017年10月，總理特恩布爾(Malcolm Turnbull)與各州和領地領導人開會時，同意了新提出的識別匹配服務法案。

達頓稱，根據新法案，駕照照片和資料將由內政事務部儲存，用於識別澳大利亞人，但政治觀點和宗教信仰等信息將不納入信息採集當中。他說：「這是為了保證對於身份匹配服務而言有合理必要性的信息，才會受到內政事務部收集、使用和披露。」此外，也有人提議呼籲修改護照法規，允許對護照資料進行類似應用。

澳外交部長畢曉普(Julie Bishop)稱，護照資料將基於國家安全目的進行共享，政府機構也能獲准實時檢測詐騙或安全擔憂。她說：「相關服務將令安全和執法機構更方便地辨認出嫌犯、恐怖主義受害者或其他犯罪活動，並保證維護隱私，從而幫助保護澳人。」她說，在即將到來的英聯邦運動會(Commonwealth Games)等大型活動中，這些技術對保護澳民眾而言尤其重要。

報導稱，相關服務一開始將用於公共部門，隨後將拓展到銀行和電話公司等私營服務機構，但需得到客戶同意。(實習編輯：周思敏 審核：田瑞哲)