新華社法蘭克福２月７日電（記者沈忠浩）歐洲央行銀行業監管委員會主席達妮埃爾·努伊７日在法蘭克福表示，歐元區銀行業仍面臨一系列問題，２０１８年是解決問題的有利時機，銀行的優先任務是提高盈利能力和清理資產負債表。

努伊當天在歐洲央行銀行業監管委員會年度新聞發佈會上指出，歐元區銀行業正處於解決自身問題的有利時機。首先，歐元區經濟持續擴張，各成員國和各行業普遍實現增長；其次，技術進步使銀行可通過數字化來實現增收減支；第三，《巴塞爾協議ＩＩＩ》去年完成修訂，使得全球銀行業監管規則更穩定；第四，歐元區銀行業實施單一監管已步入第四年，監管框架已經穩定且可預測。

努伊認為，歐元區銀行應設定長期目標和發展路線，通過合理的戰略流程和強有力的管理提高盈利能力。為此，銀行應在削減成本的同時加大對風險管理的投入。

當前，不良貸款阻礙了銀行業盈利水平的提升以及為實體經濟融資的能力。截至去年第三季度，歐元區銀行業不良貸款總規模達７６００億歐元。努伊指出，銀行應利用當前有利時機削減不良貸款。她還說，歐洲央行將於３月出台修訂后的削減不良貸款指引，並提醒各銀行為新一輪壓力測試做好準備。

歐洲央行執委、歐洲央行銀行業監管委員會副主席勞滕施萊格表示，銀行業的安全和健康不僅有賴於好的監管，還依賴合理的監管規則。作為一項全球標準，《巴塞爾協議ＩＩＩ》必須在所有國家得到及時全面的執行。

勞滕施萊格還說，考慮到英國「脫歐」后的業務布局，已有８家銀行正式申請相關歐盟牌照，另有４家銀行明確計劃在歐元區拓展業務。她敦促有遷移業務打算的銀行於今年６月底以前提交申請。

勞滕施萊格重申，作為監管機構，歐洲央行不允許任何「空殼銀行」進入歐元區。

歐洲央行全面承擔歐元區銀行業單一監管職能，目前直接監管歐元區最主要的１００多家銀行，這些銀行占歐元區銀行業總資產的８２％。