資金不足 法國或調整法日快中子反應堆研究計劃北京新浪網 (2018-02-08 11:20)
中新網2月8日電 據日媒報導，關於日本與法國力爭開展共同研究的快中子示範反應堆「ASTRID」，法方正在考慮大幅縮小輸出功率等。
報導稱，日本已決定報廢快中子增殖原型反應堆「文殊」(日本福井縣)，打算利用ASTRID開發快中子反應堆。有日方專家指出此事將造成影響。
據了解，快中子反應堆是在核裂變反應中使用快中子的特殊反應堆。日本計劃分4個階段進行開發，ASTRID是為了相當於第3階段的示範堆建設而獲取數據等的項目，被認為對日本的開發進程不可或缺。
法國經濟報紙《回聲報》網路版1月底報導稱，法國原子能和替代能源委員會(CEA)建議政府修改ASTRID計劃，將輸出功率從60萬千瓦縮小至10萬至20萬千瓦程度。其原因在於缺乏資金。據稱到2019年支出可能達到9億歐元(約合人民幣70億元)。
目前全球範圍美國、德國和英國也因財政原因等退出了開發。
責任編輯：李夏君
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
NB 嬰兒 紙尿褲．嬰兒紙尿褲 XL．麗貝樂 嬰兒 紙尿褲．幫寶適 嬰兒 紙尿褲S．超薄乾爽嬰兒紙尿褲．幫寶適 嬰兒 紙尿褲．幫寶適 嬰兒紙尿褲 XL．特級棉柔 嬰兒紙尿褲．嬰兒紙尿褲．嬰兒 紙尿褲 xl．特級棉柔嬰兒紙尿褲．嬰兒紙尿褲 XXL．Libero 嬰兒紙尿褲．特級棉柔 嬰兒 紙尿褲．寶貝天使嬰兒紙尿褲．嬰兒 紙尿褲
- 【葵花】量身訂做-汽車布料椅套-壓棉單色款(休旅車款1+2排)
- 3M 雙效空氣清淨除濕機 ／FD-A90W
- 【德國 LotusGrill】健康低油煙烤肉爐架G340(科技灰)
- 【BODY SCULPTURE】十項全能舞動健身板(C016-1700)
- SEE BY CHLOE 米灰色格紋拼接側綁帶雪紡無袖洋裝(附內裡)
- ROSA羅莎 比倫實木6尺床架
- 施華洛世奇SWAROVSKI 水晶的極致選擇時尚優質秀麗腕錶-玫瑰
- 【 A MOUR 經典手工鞋 】頂級牛革 - 小牛咖 /男鞋/ 氣墊鞋/
- 【HYT】TC-580 UHF 超高頻專業無線電對講機
- 720運動太陽眼鏡 飛磁換片系列/ 螢光粉紅#720B335 C05
美最大火箭 載車飛火星【北京新浪網】
人類首次發現銀河系外行星 距離地球38億光年【北京新浪網】
蘇35亮相南海震懾挑事者，空軍專家：說明戰力已成【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》