中新網2月8日電 據日媒報導，關於日本與法國力爭開展共同研究的快中子示範反應堆「ASTRID」，法方正在考慮大幅縮小輸出功率等。

報導稱，日本已決定報廢快中子增殖原型反應堆「文殊」(日本福井縣)，打算利用ASTRID開發快中子反應堆。有日方專家指出此事將造成影響。

據了解，快中子反應堆是在核裂變反應中使用快中子的特殊反應堆。日本計劃分4個階段進行開發，ASTRID是為了相當於第3階段的示範堆建設而獲取數據等的項目，被認為對日本的開發進程不可或缺。

法國經濟報紙《回聲報》網路版1月底報導稱，法國原子能和替代能源委員會(CEA)建議政府修改ASTRID計劃，將輸出功率從60萬千瓦縮小至10萬至20萬千瓦程度。其原因在於缺乏資金。據稱到2019年支出可能達到9億歐元(約合人民幣70億元)。

目前全球範圍美國、德國和英國也因財政原因等退出了開發。