美副總統彭斯的夫人訪問日本千葉市並唱日語歌北京新浪網 (2018-02-08 11:24)
【環球網報導？記者？馬麗】據日本雅虎新聞網2月8日報導，正在日本進行訪問的美國副總統彭斯的夫人7日前往千葉市，並與美國駐日大使的夫人一起與5名曾赴美學習的中學生進行了交流。
據報導，彭斯的夫人擔任全美國際友好都市協會的名譽副會長。她在交流會中談到自己曾在日本留學的姐姐，並現場演唱了一首姐姐教她的日語歌《來自虞美人之坡》，獲得一陣掌聲。
美國副總統彭斯將出席平昌冬奧會開幕式，並在7日訪問日本，與日本首相安倍舉行了會談。
關鍵字：
上一則：波蘭舉辦研討會促企業向中國出口
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
NB 嬰兒 紙尿褲．嬰兒紙尿褲 XL．麗貝樂 嬰兒 紙尿褲．幫寶適 嬰兒 紙尿褲S．超薄乾爽嬰兒紙尿褲．幫寶適 嬰兒 紙尿褲．幫寶適 嬰兒紙尿褲 XL．特級棉柔 嬰兒紙尿褲．嬰兒紙尿褲．嬰兒 紙尿褲 xl．特級棉柔嬰兒紙尿褲．嬰兒紙尿褲 XXL．Libero 嬰兒紙尿褲．特級棉柔 嬰兒 紙尿褲．寶貝天使嬰兒紙尿褲．嬰兒 紙尿褲
美最大火箭 載車飛火星【北京新浪網】
人類首次發現銀河系外行星 距離地球38億光年【北京新浪網】
蘇35亮相南海震懾挑事者，空軍專家：說明戰力已成【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》