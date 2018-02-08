【環球網報導？記者？馬麗】據日本雅虎新聞網2月8日報導，正在日本進行訪問的美國副總統彭斯的夫人7日前往千葉市，並與美國駐日大使的夫人一起與5名曾赴美學習的中學生進行了交流。

據報導，彭斯的夫人擔任全美國際友好都市協會的名譽副會長。她在交流會中談到自己曾在日本留學的姐姐，並現場演唱了一首姐姐教她的日語歌《來自虞美人之坡》，獲得一陣掌聲。

美國副總統彭斯將出席平昌冬奧會開幕式，並在7日訪問日本，與日本首相安倍舉行了會談。