MLB／洋基再「補強」 換得海鷹隊四分衛NOWnews今日新聞 (2018-02-08 11:21)
MLB洋基隊和遊騎兵達成交易，洋基得到NFL西雅圖海鷹隊的明星四分衛Russell Wilson，他將會出現在洋基春訓。
Wilson在2010年的大聯盟選秀會中，於第4輪被洛磯隊選走，遊騎兵在2013年透過規則五選秀把他挑走。
事實上Wilson僅有在2010和2011年於洛磯隊小聯盟出賽93場，在此之後他只有在春訓時露面，重心放在美式足球，被交易到洋基後，他會出席在洋基的春訓。
Wilson向遊騎兵表達想加入洋基的意願，這樁交易案雙方討論了幾個星期，洋基總管Brian Cashman發表聲明表示，全隊都非常期待，看到他是怎麼帶領球隊朝向共同的目標前進，為每天的訓練做好準備，如何應付球季中的高低潮。
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