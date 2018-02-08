馬林魚隊總裁Derek Jeter被球迷罵慘，由於不少主力球員都已經離隊，馬林魚隊縮減薪資政策，也走向重建的道路。

「怪力男」Giancarlo Stanton轉戰洋基，Marcell Ozuna轉隊至紅雀，Christian Yelich到釀酒人隊，馬林魚隊外野手幾乎剩下可用之兵不多。

此外，捕手J. T. Realmuto也提出想要被交易的消息，對此，馬林魚隊的確以來搖搖欲墜。

不過到底誰能拯救馬林魚，目前看來44歲的鈴木一朗，機會很大。

某位西岸經紀人表示，「現在馬林魚外野手在40人名單中只有3位，其中2位才剛剛去年在大聯盟展露頭角，若以目前年輕球員看來，其他新秀沒有能夠在大聯盟162場中有實際成績留下，但一朗是唯一有經驗並且價格便宜的球員。」

比起高年薪，一朗更想找尋大聯盟合約，目前傳出馬林魚可能以最低保障年薪簽下他，一朗依舊有機會回到馬林魚跟陳偉殷並肩作戰。