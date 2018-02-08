新華社加拉加斯２月７日電（記者徐燁 王瑛）委內瑞拉國家選舉委員會７日宣布，將於４月２２日提前舉行總統選舉，並在近期陸續公佈更多選舉安排。

委執政黨統一社會主義黨本月２日確定現任總統馬杜羅為候選人參加總統選舉。此外，委最高法院日前宣布，由於反對黨聯盟內部多個黨派需要在選舉機關辦理「重新認證」手續，因此反對黨聯盟將無法作為一個整體參加總統選舉，只能由各個黨派分別推舉候選人。目前反對黨各黨派尚未就推選候選人達成一致意見。

根據委內瑞拉憲法，馬杜羅任期至２０１９年１月１０日結束，總統選舉本應在今年１２月舉行。１月２３日，委內瑞拉制憲大會討論通過了今年４月３０日前提前舉行總統選舉的決議，以回應西方國家對委內瑞拉不斷發起的制裁行為。

去年７月底，委內瑞拉舉行制憲大會選舉，隨後成立制憲大會。委政府希望通過重新制憲解除反對派占多數的議會權力。選舉遭到委反對派的抵制，認為其嚴重違憲。此後，美國和歐盟先後出台針對委內瑞拉的制裁措施。