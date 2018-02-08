中新網2月8日電 據外媒報導，德國總理默克爾所領導的聯盟黨7日與社會民主黨就組建新的聯合政府達成協議，結束了持續幾個月的政治癱瘓局面。該協議同意社民黨對於加大養老金和公共服務支出的要求，並讓該黨對歐元區的未來得到新的支配權。

報導稱，這份讓德國兩大政黨恢復「大聯盟」的協議，將讓社民黨掌握財政部和外交部，使其能夠在今後四年裡扮演塑造柏林方面歐洲政策的關鍵角色。這些讓步表明，默克爾不得不儘力爭取社民黨。

如果得到社民黨46萬名黨員的批准，這份協議就會結束德國自二戰以來持續最久的沒有政府的局面，同時也將解決去年9月大選帶來的四個月的政治僵局。

報導指出，社民黨地位提高也可能預示著，德國對法國總統馬克龍提出的改革歐盟和深化歐元區一體化的建議持更加開放的態度。社民黨呼籲到2025年建立一個所謂的「歐洲合眾國」。

被指定為外交部長的社民黨領袖舒爾茨表示，新的大聯盟將標誌著「歐洲方向的根本轉變」。他稱，有了這個協議，德國將在歐盟重新發揮積極和主導作用。

默克爾承認，「許多人將會感到沮喪的是」，她所在的基民盟將不再掌控財政部——該黨老將朔伊布勒在過去八年擔任財長，其間主導了歐元區的政策制定。但她稱讚這個協議為「穩定的政府奠定了良好的基礎」，將為「德國帶來新的動力」。

聯盟協議還表明，德國希望金融服務機構在英國「脫歐」之後從英國搬到德國。該協議宣稱：「鑒於英國即將退出歐盟，我們希望德國對金融機構更具吸引力。」

此外，舒爾茨被任命為外交部長以及社民黨黨員、漢堡市現任市長肖爾茨被任命為財政部長兼副總理，這也是社民黨的一大收穫。外界曾預計社民黨會贏得外交部或者財政部，但不會兼得。

默克爾領導的基民盟內部的一些人士表示，默克爾為繼續執政做出了太多讓步。歐洲外交關係委員會高級政策研究員約瑟夫 揚寧(Josef Janning)表示：「今後默克爾不能再像過去八年那樣推行歐洲政策了，那時她基本上自己決定一切。」