PECOTA預測系統估大谷翔平本季9勝8轟中央社 (2018-02-08 10:46)
（中央社記者謝靜雯台北8日綜合報導）知名美國職棒預測系統PECOTA今天公布分析預測，本季大聯盟關注焦點之一，天使隊日籍投打雙刀大谷翔平，投球出賽有望拿下9勝（7敗），打擊預測為單季8轟。
PECOTA預測，大谷翔平本季投打表現都將有不錯成績，投手有望先發出賽24場，投出9勝7敗，防禦率3.45，打擊方面，以指定打擊身分出賽48場、敲出8轟。
團隊成績方面，PECOTA預測去年世界大賽組合洛杉磯道奇隊和休士頓太空人隊將各拿下99場勝場，道奇隊去年被預測可拿下98勝，最後打出單季104勝好成績，太空人隊去年被預測可拿下94勝，最後以101勝作收。
洋基隊補進強打史丹頓（Giancarlo Stanton），也被預測本季將拿下96勝；在全壘打方面，史丹頓被預測可敲出41轟，賈吉（Aaron Judge）37轟，桑傑士（Gary Sanchez）則有34轟。
目前的預測還有許多變數，包括達比修有、馬丁尼茲（J.D. Martinez）、艾利耶塔（Jake Arrieta）等自由球員落腳處都還沒確定。（編輯：張銘坤）1070208
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