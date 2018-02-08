前紐約洋基總教練Joe Girardi（吉拉迪），結束和球團長達10年的賓主關係後，找到了新工作，他將到《MLB Network》擔任分析師。

MLB Network在今天宣布，Girardi將加入他們的團隊，Girardi也發表聲明表示：「能夠加入MLB Network真的很興奮，有機會討論比賽的事情，我喜歡這樣。」

Girardi對轉播工作並不陌生，他在曾在2003年的國聯分區系列賽，擔任《ESPN》的球評，2004和2007年到洋基轉播單位《YES》。

2006年Girardi擔任馬林魚教頭，獲選為國聯最佳總教練，2008年出任洋基總教練，在2009年率隊拿下世界大賽冠軍，到2017年為止，期間6度帶領洋基闖入季後賽，在去年美聯冠軍系列賽落敗後，球團沒有續約，並找來Aaron Boone接下兵符。