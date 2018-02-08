MLB／前洋基總教練吉拉迪 找到新工作NOWnews今日新聞 (2018-02-08 10:23)
前紐約洋基總教練Joe Girardi（吉拉迪），結束和球團長達10年的賓主關係後，找到了新工作，他將到《MLB Network》擔任分析師。
MLB Network在今天宣布，Girardi將加入他們的團隊，Girardi也發表聲明表示：「能夠加入MLB Network真的很興奮，有機會討論比賽的事情，我喜歡這樣。」
Girardi對轉播工作並不陌生，他在曾在2003年的國聯分區系列賽，擔任《ESPN》的球評，2004和2007年到洋基轉播單位《YES》。
2006年Girardi擔任馬林魚教頭，獲選為國聯最佳總教練，2008年出任洋基總教練，在2009年率隊拿下世界大賽冠軍，到2017年為止，期間6度帶領洋基闖入季後賽，在去年美聯冠軍系列賽落敗後，球團沒有續約，並找來Aaron Boone接下兵符。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
NB 嬰兒 紙尿褲．嬰兒紙尿褲 XL．麗貝樂 嬰兒 紙尿褲．幫寶適 嬰兒 紙尿褲S．超薄乾爽嬰兒紙尿褲．幫寶適 嬰兒 紙尿褲．幫寶適 嬰兒紙尿褲 XL．特級棉柔 嬰兒紙尿褲．嬰兒紙尿褲．嬰兒 紙尿褲 xl．特級棉柔嬰兒紙尿褲．嬰兒紙尿褲 XXL．Libero 嬰兒紙尿褲．特級棉柔 嬰兒 紙尿褲．寶貝天使嬰兒紙尿褲．嬰兒 紙尿褲
- 【發現者】X6+ plus 升級版170度廣角 WDR 1080P高清 後視鏡
- DN典雅美人 復古圖騰層次牛皮休閒鞋 酒紅
- 【CITIZEN 星辰】 Eco-Drive 光動能鈦簡約腕錶-34mm/FE7024
- SUPERMUM專業營養生機調理機 BTC-A3紅
- 【Polar Star】台灣製 頂級羽絨睡袋 JIS 95/5 絨重700g(藍
- 時尚屋 立揚3.5尺樟木色加大單人床架 不含床墊 寬114cm-免
- 加拿大Hagen赫根《深基底易潔鳥籠M01》NO.83250 密網單層 1
- 任天堂Switch主機同捆組 - 紅藍 + 超級瑪利歐奧德賽 + 魔法
- 【葵花】量身訂做-汽車地墊-自然風系列(休旅車款1+2+3排)
- COACH CROSBY21 防刮皮革手提/斜背二用包(小/黑)
曼聯砸4500萬搶穆帥欽點名將 球員已確認將離隊【北京新浪網】
40+6三分！新科全明星大爆 加時空砍他心也累【北京新浪網】
NBA【NOWnews今日新聞】
湖人以克拉克森換湯瑪斯 有利爭取詹姆斯【中央社】
WSBL【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》