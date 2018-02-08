▲花蓮6日深夜發生強震，多棟建築物損毀。其中雲門翠堤大樓持續塌陷，搜救人員把握時間，在雨中持續救災。（圖／記者林柏年攝，2018.2.7）

花蓮地區 6 日晚間發生規模 6.0 地震，造成大樓倒塌等災情，之後餘震不斷，救難人員至今還在持續搜救中。地震發生後，花蓮市長魏嘉賢連忙投入救災，直到今（8）日清晨都未闔眼，網友們看了直呼「好心疼」。

一名網友在臉書社團「花蓮爆料王」中分享了一張照片，只見花蓮市長魏嘉賢背對著鏡頭，他身著藍色外套、頭戴安全帽，雙手交疊在背後，望著救災現場。該網友說：「大家都很難過，事發到現在，魏市長一直在現場關心，完全沒休息，看到真的滿心疼的，花蓮加油。」

▲花蓮市長魏嘉賢連忙投入救災，連續31小時未闔眼。（圖／翻攝自臉書花蓮爆料王）

文章一推出，立刻引起熱烈回響，網友們紛紛回應「天佑花蓮！天氣溼冷，大家一定要注意保暖」、「救難人員們都辛苦了」、「希望失聯的人都能快點找到」、「昨日我支援殯儀館，也看到魏市長向罹難者祭拜」、「花蓮加油」、「市長您辛苦了！」