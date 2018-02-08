MLB／雙城隊來真的 搶達比修、一朗有望「夢幻合體」NOWnews今日新聞 (2018-02-08 10:35)
大聯盟球員工會今（8）日針對春訓前，日籍投手達比修有等多位球員尚未決定去向，表示不滿，「大家都想要當最後一名，這會威脅到我們這項運動的誠實性。」
不過因為明年球季結束後就可能會有不少大咖球星成為自由球員，不少球團都不願意花大錢簽長約。
然而目前傳出，雙城隊可能找達比修有加盟，並且加緊節奏，因為先發大將Ervin Santana因為手指受傷恐怕無法趕上開季，另外美國媒體也有建議雙城隊可以考慮44歲外野手鈴木一朗，這對雙城來說不但戰力、話題都有，也可能上演「夢幻組合」。
達比修就是王牌，一朗則是第四位外野手，雙城隊目前有外野手Eddie Rosario、Max Kepler（左打），Rajai Davis、Jayson Werth是雙城隊可能補強的目標。
不過，雙城隊也可能找尋一朗，希望他可以讓外野陣容更均衡，未來是否兩人上演「日本連線」，球迷都很期待。
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