【大成報記者于郁金/臺南報導】0206地牛翻身，花蓮發生規模6.0地震，造成大樓倒塌傾斜災情，成功大學測量與空間資訊學系數碼城市實驗室於第一時間，重建出可360度旋轉３D立體影像圖，公開放置於網站，提供給不同領域專家學者參考。成大測量系教授饒見有表示，有鑑於３D影像較２D有臨場感，更有利於整體危險評估與急難救助，因此從YOUTUBE取得雲門翠堤大樓２D影片立時製作，希望對救災有所幫助。饒見有表示，影片屬於2D，有些角度或面向不容易掌握，自己的專業是攝影測量，得知花蓮大地震，2月7日一早就到學校，花了整天時間，重建出3D影像，同時從重建出的影像來看，雲門翠堤大樓傾斜約30度，處於非常危險狀況。成功大學表示，2016年臺南大地震維冠大樓倒塌，成大測量系數碼城市實驗室就曾將災區現場製成3D立體影像圖，大樓可以360度旋轉、放大，讓搜救人員更有空間概念，救災更有效率。(圖由成功大學提供)