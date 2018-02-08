0206花蓮地震 成大數碼城市實驗室重建雲門翠堤大樓３D立體影像大成報 (2018-02-08 08:07)
饒見有表示，影片屬於2D，有些角度或面向不容易掌握，自己的專業是攝影測量，得知花蓮大地震，2月7日一早就到學校，花了整天時間，重建出3D影像，同時從重建出的影像來看，雲門翠堤大樓傾斜約30度，處於非常危險狀況。
成功大學表示，2016年臺南大地震維冠大樓倒塌，成大測量系數碼城市實驗室就曾將災區現場製成3D立體影像圖，大樓可以360度旋轉、放大，讓搜救人員更有空間概念，救災更有效率。(圖由成功大學提供)
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