遠離肝癌威脅，先要戰勝C肝！國內C肝患者高達40至70萬人，如果不早發現早治療，有可能惡化為肝硬化，甚至成為奪命肝癌。衛福部希望「2025年C肝減半」，而世界衛生組織WHO也喊出「2030年肝病歸零」。隨著107年1月開始C肝口服新藥擴大健保給付型別後，專家表示，想要完勝C型肝炎病毒，達成上述口號達目標，不再是夢！

慢性C型肝炎不治療，恐惡化為肝硬化、肝癌

慢性C型肝炎就像未爆彈，根據統計研究發現，慢性C型肝炎患者若不積極使用抗病毒藥物治療，約70%-80%會演變成慢性肝炎，其中約5-20%，20-30年間可能演變為肝硬化，約1-5%死於慢性肝炎的併發症（肝硬化與肝癌）(註1)。

C肝愈早治療愈好，掌握C肝基因型是關鍵

治療C肝愈早愈好，尤其C肝抗病毒口服藥物選擇多元，因此需要選擇合適自己的抗病毒藥物；而主動詢問醫師，並透過檢測掌握C肝的基因型，則非常關鍵。台灣肝臟研究學會會長暨台灣大學講座教授高嘉宏表示，C型肝炎病毒目前有6種基因型，台灣以基因型1、2為主，第1型患者占整體近5成，第2型約4成，多在南部；第3、4、5、6型則較為少見(註2)。

除了掌握C肝的基因型別，高嘉宏教授也呼籲民眾把握C肝治療時機，記得與醫師討論病情，包含「問交互作用、問安全性、問療程及問副作用」，有助於選擇最適合的治療方式。具有「三高」的慢性病友，擔心口服用藥可能與降血脂藥、糖尿病等藥物產生交互作用，必需先諮詢醫師及藥師。此外，也要了解口服用藥是否有影響肝腎功能的疑慮，若是肝失代償性患者，務必主動與醫師討論合適的治療選擇。

C肝抗病毒口服藥物選擇多元，透過檢測掌握C肝的基因型，則非常關鍵。

好消息！C肝口服新藥擴大健保給付型別！

傳統干擾素合併雷巴威林等治療藥物副作用強，嚴格考驗著C肝患者的體力與意志力。目前C肝治療藥物已有多款新型口服抗病毒藥物可治療C肝，且有高達9成以上機會可治癒C肝。目前C肝口服新藥已全面給付，可說是選擇多元，進入「全口服、免注射」的治療時代。

高嘉宏教授表示，目前門診收治的C肝病友中，使用口服抗病毒藥治療者，均達到SVR（血中病毒量）12的目標，也就是觀察12週，血清中仍測不到病毒量，是C肝患者的一大福音！

目前C肝口服新藥已全面給付，可說是選擇多元，進入「全口服、免注射」的治療時代。

過去健保給付藥物僅供基因型第1型病友使用，107年1月擴大給付對象，適用基因型第1、2、4、5、6型且肝纖維化第三期以上病友。健保給付名額大約為1萬7千人(註3)，目前也在研議未來擴大名額為每年給付2萬人，依照此比例推估，政府要在「2025年達到C肝減半」的目標，可說是指日可待！

【醫師小叮嚀】：

呼籲C肝患者應該勇於積極治療，才能有效清除體內C型肝炎病毒，減低肝臟發炎，以及肝臟纖維化的進展，也減低肝外病變的進展，同步遠離肝病與肝外病變風險，重拾健康。

資料來源：

高嘉宏。慢性C型肝炎治療準則。

內科學誌-C型肝炎病毒基因分型及其臨床重要性。

C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫106/12/29修訂。

原文網址 http://www.top1health.com/Article/30/56743