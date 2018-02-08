今天降雨情形逐緩和，降雨機率南往北遞減，但東北部地區還是有較大雨勢，2千公尺以上高山，也仍有降雪機會。不過，明天氣溫將明顯回升，北部高溫回升到18度，南部甚至可達25度，是下一波寒流週六晚上報到前，最好的天氣。（記者陳儷方報導）



寒流逐漸減弱，但氣溫還是偏低，不過，清晨最低溫已經回到10度以上，淡水、新竹，清晨最低溫為10.2度。



週末晚上，下一波寒流報到，偏乾冷，寒流加上輻射冷卻作用，最低溫將出現在週一到週二，下探7至9度，預報員李孟軒說，「這波冷空氣應該是乾冷，等鋒面過了，降雨就會比較零星，現在看最冷大概是週一晚上週二清晨，因為有輻射冷卻的影響在，所以反而是後面比較冷。」



週四白天之後，降雨機會由南往北減少，中南部跟花東為短暫降雨，而北台灣的降雨，要等到入夜後才會明顯減少，「東北部還是有較大雨勢，另外，2千公尺以上的高山，今天若是氣溫與水氣配合，還是有降雪的機率。」



地震災區花蓮，氣溫還是偏低，高溫也只有16度，有局部降雨機會。



兩波寒流夾擊下，週五會是這段時間以來，最好的天氣，各地氣溫可以回升4到5度，北部高溫18度，中部21度，南部25度，而且是水氣空檔。



中廣記者陳儷方台北報導。



