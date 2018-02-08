(健康醫療網／記者郭庚儒報導)

隨著年齡增長，各個器官逐漸退化，生理機能跟著下降，身體代謝也走下坡，也容易使許多疾病風險大增，包括肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、心血管疾病等；若是飲食生活習慣不良，更是會提早發生代謝問題，不得不慎！該如何預防代謝功能下降呢？

飲食生活不良習慣 代謝率下降

廖淑敏資深營養師表示，身體代謝下降就是身體運作能力變差，原因包括有高油脂及重口味飲食、蔬果攝取不足、缺乏運動、熬夜。若是經常吃高熱量、高油脂飲食，很容易使得脂肪 堆積體內形成內臟脂肪，甚至體重過重、血脂飆高，加上不當減肥，都會影響代謝率。

罹患代謝症候群 恐引發心臟血管疾病

廖淑敏資深營養師表示，當長期飲食不均衡及運動不足，容易導致代謝不平衡，長久下來容易導致「代謝症候群」發生，健康出現異常，包括血壓偏高、血脂異常、腹部肥胖，甚至容易導致心臟血管疾病。當飲食過度精緻化，尤其是澱粉攝取過高，容易導致三酸甘油脂偏高，促使血管彈性變差、狹窄，造成冠狀動脈粥狀硬化，容易發生高血壓、心肌梗塞，甚至中風。

益生菌生成物 有助減脂護心

此外，腸道菌相也攸關心臟血管健康，當腸道維持菌相平衡，能夠啟動良好的「腸肝循環」，當腸肝循環變好，可以加速油脂代謝；而益生菌生成物可打造個人菌相平衡，鞏固健康的第一道防線，維持菌相平衡是健康根本之道。

益生菌生成物富含胜肽、胺基酸、大豆皂苷、乳酸、多酚、木酚素、SOD，其中大豆皂苷是腸道的清道夫，可螯合油脂、促進膽固醇代謝，具有抗血栓作用，有助於減脂護心，「腸道菌養漂亮、毒素自然排乾淨」。

預防代謝功能下降 營養師建議這樣做

如何預防代謝功能下降呢？廖淑敏資深營養師建議，三餐應該均衡飲食，遵守定時、定量，適量攝取蛋白質、好的油脂，足量攝取蔬菜、水果，其富含的膳食纖維，可以促進腸道蠕動，並且能夠螯合油脂，讓壞的膽固醇藉由糞便排出；而蔬果富含膳食纖維，也是好菌的重要食物來源，幫助好菌繁殖。另外，她也提醒，民眾多喝水、少熬夜，血液循環正常，才能維持心臟血管彈性。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=36772喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊