新北稽查影院安全 部分通道堆置雜物有缺失中廣新聞網 (2018-02-08 10:01)
農曆春節連假將至，許多民眾會前往電影院、影城消費，為了保障民眾春節期間的觀影品質及安全，新北巿新聞局最近稽查新北市內11家電影院，發現部分營業場所的逃生通道有遭占用情形，業者都已經限期改善完畢。(林麗玉報導)
新北市新聞局長張其強表示，這次的稽查三重幸福戲院、天臺戲院，板橋林園電影城、華麗電影院、秀泰影城、威秀影城，新莊區鴻金寶電影院、國賓影城，林口國賓影城、威秀影城及中和國賓影城等11家，發現部分業者有缺失，例如逃生通道堆放雜物、逃生標示錯誤、逃生通道佈滿煙蒂等，業者都已在期限內改善完成。新聞局表示，市府將持續不定期稽查，如果有不合格，將依電影法等相關規定裁處罰鍰或限期改善。
至於營業管理方面，11家電影院每場電影映演廣告片時間，都有依照規定未超過9分鐘，並依法執行分級制度。
局長張其強說，春節連假，民眾到電影院消費，也應主動留意營業場所緊急出口及逃生動線是否明顯，並保持通暢，以維護自身安全及權益。
（照片由新北市新聞局提供）
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