▲陽岱鋼春訓練打。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）

日職巨人隊已經進入第二階段春訓，台灣好手陽岱鋼也很關心台灣發生的花蓮強震，而他也是台東市出身的球員，已經跟家人聯絡，確定沒有問題。

陽岱鋼說：「我很擔心在台灣的大家。」

由於巨人隊跟台灣交流活動不少，不但每年派三軍來台比賽，也有廖任磊、陽岱鋼等台灣出身球員，因此也受到特別關注。

陽岱鋼過去就十分熱身公益活動，每年也有舉辦「岱我飛翔」的捐款給偏鄉小朋友，是不少球迷心中的台灣之光。