【大台灣旅遊網TTNews記者林雅涵】想趁春節假期放鬆心靈、掃除一整年的勞累緊繃嗎？今年趁2月26日歲修前造訪奇美博物館，千萬別錯過最療癒的年度特展《凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特》，邀您走進「當代寫實巨擘」漢克．哈勒曼特(Henk Helmantel)充滿安定氛圍的畫作，陪您度過一個紓壓、愉悅的農曆新年！奇美博物館2018年度特展《凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特》，集結哈勒曼特半世紀創作精華，這位被稱為「當代寫實巨擘」的畫家，一幅幅靜物畫風極為細膩，無論是光影、肌理、質感甚至是空氣，都畫得鉅細靡遺，平常看起來不起眼的蔬果、杯盤，在畫家筆下，彷彿躍然紙上。畫家擅長在構圖中營造簡約、質樸、內斂、雅致的氛圍，讓人們在欣賞作品之際，從視覺到心靈都感覺到平靜，進而感到舒緩、療癒。也因有如此功力，哈勒曼特才能被譽為「當代歐洲寫實繪畫指標性畫家」。其作品除曾在荷蘭阿姆斯特丹梵谷美術館、林布蘭故居博物館展出，畫作足跡更遍及歐亞美三大洲，世界各地都有眾多的畫作愛好者，在當代靜物畫領域中，擁有無可撼動的地位。奇美博物館每檔自國外引進的特展皆精心規劃，將每檔特展化做一場場跨文化的交流與美麗相遇。本次特展策劃有四大單元：「生活物語」以8件作品的創作故事，呈現畫家對生活的熱愛和獨特的凝視角度；「物的啟發」呈現哈勒曼特創作大宗－靜物主題；「漢克．哈勒曼特」藝術家專區，則包含創作技法、訪談影片、大事記等，並介紹畫家的居所與故事；「教堂與信仰」則展示教堂主題畫作，傳達出畫家的安定畫風來自信仰，許多作品也突顯出其所凝視者，其實是教堂深處的靜謐。維持奇美在藝術教育推廣上的一貫努力，展場亦設置互動體驗區，「凝視光影」、「色彩感受」、「動手布局」和「改變律動」四個主題，藉由有趣的體驗，提供觀者觀察認識繪畫的基本元素，破解藝術家巧心經營的形色魔法。為方便民眾安排出遊，館方特別取消寒假期間的休館日，逢週三照常開放；春節假期則於除夕(2/15)、初一(2/16)休館，初二至初五(2/17～20)正常開館。為提供國人更優質的服務，博物館也將於2/26～3/2連續休館5日進行歲修，歡迎愛好藝術、對博物知識有好奇心的大小朋友把握機會來館參觀。大台南旅遊網：http://tainan.tranews.com/春節系列報導：http://springfestival.tw.tranews.com/