【中央網路報】

“站隊”風已從線上刮到傳統零售行業。從高鑫零售、家樂福等商超大佬，到百聯、步步高等區域零售商，紛紛投奔互聯網巨頭。背後暴露的或許是傳統實體零售商對自身發展的些許迷茫。但業內人士認為，市場是多元化的，尤其對於區域零售商來說，冷靜思考自己的發展道路，多方借力，未嘗不是好出路。互聯網巨頭交鋒線下2月2日，步步高、海瀾之家兩大實體零售商在同一天內接連發佈公告稱與騰訊達成合作，終於使得騰訊與阿里的新零售之爭從“被吊打”進階到“分庭抗禮”。如今的騰訊，在兩個月內已先後拿下永輝、家樂福、萬達商業、步步高、海瀾之家，這一陣營逐漸不遜于阿裡從2014年開始建立的由銀泰、百聯、三江購物、高鑫零售等組成的實業帝國。零售的巨頭陣營愈發清晰，未站隊的除華潤萬家這一全國性的零售國企外，則還剩家家悅、人人樂、中百、物美、超市發等區域零售商。數位化和流量似乎是巨頭與傳統零售商建立合作的服務標配。高鑫零售與阿里的合作協定顯示，阿裡的數位生態系統將推進高鑫零售門店數位化和新零售解決方案的應用，同時阿里旗下淘寶到家業務提供的互聯網技術和淘寶客流量將增加高鑫門店的經營效益。家樂福與騰訊的合作內容也離不開這幾個關鍵字，家樂福將通過與騰訊的合作提高線上與線下零售業務的流量，並利用騰訊的數位和技術專長開發全新的智慧零售專案。阿里或騰訊現階段所能提供的流量和數位化改造服務，能否成為解決實體零售痛點的靈丹妙藥還未可知。在中國社科院財經戰略研究院主任李勇堅看來，實體零售人、貨、場的綜合管理並不只需要技術、流量，對互聯網產品、平臺的管理與對商品、線下賣場的管理之間有很大區別。在對消費者的理解層面，阿里的天貓、淘寶與支付寶已經構成封閉體系，積累了大量消費者資料，比騰訊相對更有優勢。在供應鏈管理方面，阿里和騰訊則都涉獵較少，阿里的零售業務以平臺化為主，騰訊則毫無零售經驗。傳統零售完成站隊？從消費者到技術、管道的變革日新月異，稍不留心就會掉隊被淘汰。突然掀起的站隊巨頭風潮，無疑顯示出實體零售商對於自身傳統零售思維的些許不自信，以及對於自身的發展痛點感到迷茫。多點Dmall合夥人劉桂海曾告訴北京商報記者，大部分傳統零售商的原有流程、技術體系、資訊化改造基本都是圍繞商品、門店去做，缺乏對“人”的關注，在會員方面的積累遠遠不夠，對於顧客的流失原因、流失方向都不夠敏感。實體零售門店本身資產很重，租金、運營等方面都需要大量成本，對人的理解也不如頭部電商深刻，若要做出能與電商巨頭抗衡的品質和用戶體驗，勢必要承擔更大量級的投入負擔和風險。在北京超市發董事長李燕川看來，傳統零售商目前所面臨的最突出痛點主要有兩方面，一方面是包括人工、租金等在內的過高開店成本；另一方面是消費者需求不斷變化，尤其是年輕人的消費觀念變化很快，零售商在如何緊跟消費者需求轉變上存在困惑。至於互聯網巨頭能為傳統零售商帶來怎樣的變革，李燕川認為，互聯網思維和傳統零售觀念能否很好地碰撞融合都還不好說，尤其是如果要傷筋動骨地徹底改造，實際操作的推進難度或將很大，新業態、新模式是否可行都需要時間去檢驗。超市發作為區域零售商，近年來一直在穩步成長。李燕川表示，實體零售業的確存在感到迷茫的地方，也因此容易被新概念和趨勢鬧得人心惶惶。但是他認為，零售商首先需要冷靜，並不一定非要在當下急著站隊。而應該認真思考自己要走的是什麼路，扎扎實實開店，專心圍繞顧客、商品去不斷完善。市場非常多元化，不一定非要依靠別人的思路去走，也遠沒到必須要站隊的地步。利益博弈 各取所需傳統零售商擁抱互聯網巨頭的真心有幾分？一位零售業內人士認為，對於這個問題的考量是沒有意義的，商人之間談利益更實在。他向北京商報記者直言，零售商們雖然在今天已經選擇站隊某一方，但如果一段時間過去後合作效果不好的話，他們也未嘗不會接受別家的橄欖枝。正如步步高此前已與多點Dmall建立合作，這並不影響它再牽手騰訊。多點Dmall曾為步步高提供O2O、自由購、秒付等業務，騰訊則將為步步高挖掘社交、線上線下消費互動潛力，以及構築數位化運營體系。在零售專家、上海尚益諮詢總經理胡春才看來，對於區域零售商來說，通常都把自己的企業當做“命根子”，在選擇合作對象時也會多有顧慮，巨頭的流量和資料能力著實有吸引力，但具體怎麼走，企業還是希望由自身去主導。區域零售商通常更傾向於選擇不那麼強勢的合作物件，當然這種寬鬆、靈活的合作模式也意味著隨時都有可能發生變動。對於大部分處於區域霸主地位的零售商來說，他們對自己所在區域市場有著十足的洞察和理解，辛苦積累建立的零售體系，怎會甘心全盤交由巨頭重構？更何況是部分區域零售商業績表現並不差，比如步步高2017年度歸屬于上市公司股東的淨利潤預計將為17251.61萬元，較上年同期有30%的增長。搭手巨頭或許只是為了取長補短，尋找自身業務的延伸，並不代表完全“繳械”。正如伊藤洋華堂在成都市場經營已經位於前列，卻還要積極開拓電商管道。中購聯購物中心發展委員會主任郭增利認為，實體零售開拓電商管道，或在門店數位化、體驗化等方面做革新，初衷都是為了尋找服務功能的延伸，增加多種管道和場景來為消費者提供新的選擇，最終進一步加深門店和品牌在本地的影響力。