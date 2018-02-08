有一次在杭州開會，吳曉波說他在寫一本書，想用一個詞概括過去十年中國大陸企業的市場。這是命題作業，我就答了一句“水大魚大”。



事實上，這個詞不是我原創的，來自於科斯年輕時引用他老師的話，意思是市場裡有企業跟海洋裡有島嶼是一樣的，“在不自覺的統籌協調中的自覺力量的小島”，科斯借這個比喻來討論市場和企業的關係。



1 先看市場，再看企業



看任何問題，要先看市場再看企業，因為企業總是市場裡的企業。島的比喻不夠好，企業是人的，島怎麼會有自覺協調的力量？所以我把它換成了中國人喜聞樂見的水和魚。



水大，魚就可能大。



過去十年，中國大陸經濟上了一個大臺階，成為全球第二大經濟體，所以應該也會出大魚，也出了一批大魚。但具體到餐飲行業，我們還得好好看看。首先餐飲業水足夠大，我們來看看全國餐飲業的營收，在國民經濟當中4萬億處於什麼地位？



首先去年國民生產總值是82萬億，2016年是74萬億，這裡面占比較高的是消費、投資、進出口。2016年消費占比是55%，中國人在吃這方面占消費總額比例是30.1%，這叫恩格爾係數(注：Engel's Coefficient，是食品支出總額占個人消費支出總額的比重)現在，所有吃的消費總額算下來有12萬億，包括在家裡做飯、買食材、和在外就餐，所有“吃”的開支都算在內。



那麼，這其中商業餐飲占多少呢？3.5萬億，好大的一件事。怎麼說？根據國家統計局的消費資料，中國人忙了幾千年第一大項就是“吃”，一百塊錢其中約30塊錢，是吃這一項；第二項是住。我看了一下2016年房地產的銷售量不到12萬億，跟餐飲開支相當。所以，我們產業足夠大，剩下是交通通信、文化娛樂、醫療保健、衣服、用品等。



大看到這裡會有一個想法，那些比例比我們低、水比我們小的行當裡，魚可不小。比如通信產業的三大電信運營商，通信、交通加在一起占13.7%。所以從這個角度看魚我們能得到一個結論：餐飲水很大，魚群很大。



什麼叫魚群很大？根據餐飲老闆內參給我提供的資料顯示：



餐飲增長率都在10個百分點以上，外賣是300%。



再看品類，第一品類是火鍋，占餐飲業總額的20%以上，占1%以上的品類有差不多20種。



門店數量來看，也是適應目前發展階段的，沙縣小吃排第一，25000家，黃燜雞靠一款產品開了6000家……



特別是“萬眾創業”以來，去年餐飲業就業人數有3000萬人，對就業做出了巨大貢獻。



但我們確實水大魚還不夠多，肯德基中國有5000家門店，460億美元營收；麥當勞中國有2400家門店，240億美元營收；海底撈約300家門店，營收超過100億；沙縣小吃總營收加到一起是70億；西貝是中餐炒菜領域中最大的，200家門店，43億營收；黃燜雞40多億，外婆家30多億，臺灣的呷哺呷哺30多億，喜家德水餃20多億，巴奴毛肚火鍋10個億……靠一個單品做到如此，聽上去是不錯的，但從全球角度看，這麼大的水，大魚還真是不多。



麥當勞2017年總營收是246億美元，利潤是46.9億美元。一家企業，就業人員是37.5萬人，跟美國陸軍的46.5萬人數差不了多少。但是中國大陸陸軍是85萬人，所以在中國餐飲業中，魚到底多大？有可能有多大？至少作為外行人來看，還真是有出很多大魚的可能性。



2 做大魚的前提是成為好魚



當然，數量大還不為勝，還要以好魚為前提，如果針對機會哪些事情要提出討論？這是我作為外行，從側面看到寫了幾條。



第一條是雄心壯志。如果認為餐飲就是小品牌，大家都沒有想法，就不會出現大魚。



第二條是行當到底有什麼痛點要解決？創新是用來解決問題的。不是為創新而創新，想想到底是什麼問題妨礙了我們這個行業不能夠出更大的魚？出更好的魚？



第三條是供給側，由創新來解決這些痛點的問題。



第四條是持續不斷地組織變革。企業大了以後組織成本上升，得會經營。一百家門店怎麼管？一千家門店怎麼管？量會引起質的變化。等著逐漸做大做強，小問題就變成了大問題，不是問題也可能成為要你性命的問題。能克服得了嗎？這是水大能不能魚也大的關鍵。



3 雄心壯志：有想法才能出大魚



首先講雄心壯志，此前美的收購了德國最好的機器人公司KUKA，其負責人在美的演講時展示了一張PPT：全球工業4.0發展概況中，美國有IT巨頭、有領先的商業模式，美國範很容易風行全世界；歐洲有數十年工藝、專業技術、工匠精神、有大資料系統能力和傳統機械工程結合的實踐。



那中國大陸有什麼？我看這位老總寫了四個字，雄心壯志。



其實想一想我們真是什麼也沒有，跟發達國家比，核心技術多數情況下還是跟跑。但改革開放這麼多年來，這麼多能幹的人、努力的人、不怕辛苦的人，又有一個好的環境，所以中國人的特點是有雄心壯志，而這個特點將決定能不能後來追上。



在座的餐飲界老總你們想不想當大魚？你如果沒有這樣的想法或者誰也沒有這樣的想法，那我們的討論就可以擱置了。那有了雄心壯志之後，怎麼能夠做大？



以西貝為例，2017年12月28號，正和島商學院組織了一批企業訪問西貝，我去聽了整整的一天，受教不少。



我們來看看西貝的願景：全球每一個城市、每一條街道都開有西貝，是顧客最愛用餐地，因為西貝人生喜悅。



夠雄心壯志吧？西貝現在有200個門店，我回去還幫它們數了數全球一共多少條街道，到今天還沒有數清楚。中國大陸有600多個城市，全球多少個城市？紐約多少街道？北京多少街道？不管能不能做到，這股勁兒就了不得。



4 想成為大魚？先解決這幾個痛點



當然，雄心要落地，就得針對問題。家電領域都是大巨頭，海爾、TCL、美的，房地產最大的也千億美元了……餐飲現在還是一個魚群很大、小魚眾多、大魚不夠多的狀況，這裡一定有道理。



第一個挑戰是品質。



組裝產品的品質是非常容易檢查的，因為標準有物理屬性，而餐飲是關乎千百萬人的工作和生活習慣。單說衛生這一條，整個亞洲就日本最乾淨，不是罰款罰出來的，國民就有這個自覺，街上沒有垃圾，垃圾全裝口袋裡，裝到包裡帶回去；不光是門面好看，大街小巷沒有一個地方不乾乾淨淨的。



餐飲如果沒有衛生標準，沒有嚴格的衛生習慣，出大魚就不容易。小店出點問題就得關門，大魚出一點問題後果非常嚴重，這大概是一個針對性非常強的痛點。怎麼能夠落實到你開一千家門店的時候，品質標準合格，一萬家的時候也要合格。



第二個挑戰是食材。



西貝一年進多少食材？40多億的營收，十幾億用來採購農產品。大陸很多地方還是傳統農業，小農業量大，改造沒有完成，難以做到品質一致。海底撈和西貝採購的是西部大草原的食材，本身就有量產的限制。西貝一年需要50萬頭羊的需求量，如果沒有西北大草原的養殖，靠小農戶一家一家養殖，怎麼讓羊的品質一致？再看西貝的願景帶來的挑戰，我覺得賈總肩膀上的壓力不小，每一個城市、每一條街道都要開西貝，那得多少頭羊？從哪裡來？可以對比研究麥當勞的食材怎麼做到全球供應、品質一致。



我們悠久的文化非常依賴地域特徵，像陽澄湖大閘蟹，少數王公貴族吃得起的時候模式是成立的，等全中國人都要吃大閘蟹，怎麼可能是真的？最後就得造假。



這本質上是食材模式的問題。我研究過聯合利華的袋泡茶，茶是哪兒來的，一般不說，如果說這茶是哪兒的一定供不應求。他們就說茶是聯合利華的專家挑選全球最好的，這就是聯合利華的品牌，不是任何一座山、一棵樹。



所以西貝現在投資了一些工廠，收購高標準、高品質的農產品。再下一步，力量可以再往前伸，深入到傳統農業的改造，深入到農產品生產方式的變革，否則支援不了你大魚的夢。



第三個挑戰是味道。



這是一個哲學問題，你到底相信從小吃什麼，永遠喜歡什麼，還是相信人的口味隨著生活變化是會變化的？我今天聽下來兩派都有。一派是消費者喜歡吃什麼就做什麼；另外就是用一個包子打到美國去，一隻餃子全球賣幾十億。我的看法是希望他們把信仰堅持到底，我相信這兩個東西能並存。



我從經濟角度研究過五味，酸辣苦甜鹹。辣，現在很多人說是痛覺，從味覺中排除，往下走人會越吃越清淡，因為窮的時候靠菜很鹹下飯，不吃飯怎麼有力氣幹活？所以經濟越發展菜越淡。甜，肯定也要走下坡路，工業化以來很多人得糖尿病，味道裡頭有一個東西往上走，就是鮮。



我三年前到日本訪問才知道“鮮”是味覺。鮮是什麼東西？我訪問了海天醬油才懂，300年的老醬油，用味極鮮一款產品就賣十個億。什麼叫鮮？看它的標籤，氨基酸態氮指標含量高就鮮。怎麼獲得鮮？這就關係到傳統餐飲業另外一個痛點，就是我們通常不注意技術，很多餐飲老闆覺得高科技跟我們沒關。



我講一個美國的例子，李嘉誠、比爾•蓋茨投資的Impossible Foods用植物蛋白做成動物蛋白，我去漢堡王嘗過，價格也沒有貴多少，做成了漢堡包，它裡面最重要的是什麼？中國的素餐也是歷史悠久，但是我們的素餐是靠調味讓它變得好吃，這個公司通過技術讓人造肉本身就好吃。大家注意這個東西為什麼對我們行業是重要的？現在多少90、00後年輕人養了寵物？養了寵物的能接受你殺生嗎？現在很多吃素起源是跟這個有關的，跟宗教是沒有關係的。所以要對技術敏感。



第四個挑戰是創新。



創新不只是駭客、創客的事，是每一位普通人的事。比如賣口紅，晚上9點結帳的時候才發現今天賣了多少，最受歡迎的是哪一款，但其實很多受歡迎的口紅早上10點鐘就賣完了。有人發現了這個痛點，在每一支口紅裝置了無線射頻技術，只要口紅離開貨架就有資訊傳過來，廠家就會知道哪個貨受市場歡迎，物聯網概念就這麼被提出來了。



這說明什麼？每一位員工都可能成為創新者。餐飲業從前端到後端，流程的合理化改造有很多工作，把每一個步驟、每一個動作不合理的東西除去，能大大節約成本、提高效率。



5 成就團隊才是成功



企業做大以後，員工怎麼能夠更好地做事情？這是最高的學問。去星巴克就有這個感受，不是人家碰巧招來性格好的員工，而是由制度設計企業文化打造的結果。現在很多中國公司也開始走進來了，包括海底撈、西貝等。西貝的文化在於成就團隊，滿世界的成功學都在講如何成功自己，西貝說在我們這，你上來是要負更大的責任，要成功團隊。



什麼叫他成功？他成功你才成功。



什麼是他成功？他成功自己也成功別人。



你成功他，他成功他，直到每一座城市，每一條街道。



水大魚大，這是一個共通的道理，各行各業都是，但是每個行業不一樣，水到底多大？魚到底多大？有所不同。餐飲業的現狀是市場非常大，成長性非常好，但是好魚、大魚還不夠多。那怎麼辦？針對行業的痛點，敏于科技創新，勇於組織變革。我作為一個旁觀者、研究者，我覺得這個領域會大潮湧起，大魚進出。



（周其仁，華夏基石e洞察智庫撰稿人，北京大學國家發展研究院經濟學教授，著名經濟學家）





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