對於作為一線城市的深圳而言，難能可貴的是，在追逐人才的同時，它的天平開始悄然傾斜，無論是將學歷人口的入戶門檻放鬆至大專，還是開放非學歷人口的積分入戶通道。



人口持續淨流入，成為深圳近年來的一個顯著特徵。



根據深圳統計局最新的資料顯示，2017年全市年末常住人口1252.83萬人。2017年，深圳的常住人口增量達到62萬，是近年來的峰值。



往前回溯，2011年以來，深圳的年度常住人口增量大約在9萬人左右，2014年達到了15萬，隨後三年持續飆升，常住人口增量都超過了50萬人。



一個重要的背景是，2016年深圳的戶籍人口比重僅有34%。在“補課”需求的推動下，深圳正在大力度吸引學歷型、技能型人才，降低人才的落戶門檻。而2017年的一個新變化是，通過積分入戶的形式，給長期在深穩定就業和居住的非學歷型、技能型常住人口開闢了另一條入戶通道。



在一線城市嚴控人口的背景下，深圳常住人口卻迎來了持續的高速增長。事實上，深圳官方也曾明確提出，嚴格控制城市整體人口規模，優化人口戶籍結構和素質結構，到2020年，全市人口發展預期目標為1480萬人。



按照當前的基數和增長情況，1480萬或許算不上一個太嚴格的約束目標，反之，它很大可能意味著，深圳還將有幾年的人口政策寬鬆期。對照2017年北京、上海同時出現常住人口負增長的情況，深圳有望繼續釋放“人口競爭”的紅利。



寬鬆的入戶政策



“來了就是深圳人。”這句在深圳隨處可見的口號，彰顯了城市的開放性，而近兩年深圳的戶籍政策，成為這種開放性的最佳注腳。



2016年8月，深圳印發《關於進一步加強和完善人口服務管理的若干意見》、《戶籍遷入若干規定》等文件，提出將純學歷型人才落戶門檻放寬至大專及以上，對人才入戶量不設指標數量上限。



由此，深圳的落戶條件之寬鬆程度堪比諸多二三線城市。2016年，深圳常住人口增長約53萬，其中戶籍人口增長約50萬，增幅達到14%。



2017年，深圳延續了上述寬鬆的人才落戶政策。按照正常情況推斷，62萬常住人口增量裡，仍有很大比例屬於新增戶籍人口。



此外，深圳在2017年還增加了一條吸引人口的措施。去年7月17日起，《深圳市積分入戶辦法（試行）》正式啟動申請，全年的積分入戶計畫指標共10000名。



該項政策是深圳首個單純的積分入戶政策，根據《深圳市戶籍遷入若干規定》第十一條依法制定，其目的是在純粹的學歷、技能等考量標準之外，為長期在深穩定就業和居住的非戶籍人口開闢一條新的入戶管道，試行期為三年。



適用物件為在深穩定就業及居住滿一定年限的非戶籍人口，男性在55周歲以下，女性在50周歲以下；持有有效的深圳經濟特區居住證，擁有深圳市合法產權住房（或在深圳市租賃住房）年限及依法參加深圳市社會養老保險年限均已滿5年；未參加過國家禁止的組織及活動，違反計劃生育規定應當依法繳納社會撫養費的，且社會撫養費已繳納完畢。



深圳發改委相關負責人介紹，此次推出的積分入戶政策將由公安部門直接組織實施，依照積分分值排序，在年度計畫安排額度內審批入戶。未能成功申請積分入戶人員可于下一年度繼續申請積分入戶。



哈工大（深圳）經濟管理學院執行院長、人口經濟學專家黃成告訴記者，這給普通勞動者提供了希望，不管擁有什麼學歷、技能，都有可能被深圳接納。



但有一項值得注意的資料是，深圳2017年的人口出生率為10.15‰，在僅執行“單獨二孩”政策的2015年，深圳的人口出生率高達19.64‰。相較之下，2017年的生育形勢不容樂觀。



從“人才戰略”到“人口戰略”



2017年，城市競爭最顯性的主題之一當屬“人才爭奪”，各地政府紛紛拋出送戶口、送現金、住房不限購、給予購房優惠等橄欖枝。



深圳一位元政策研究人士告訴記者，補貼不應該是吸引人才的最終辦法，更關鍵的應該是打造良好的綜合環境。



這其中，產業吸引力無疑是綜合環境中最重要的因素之一。中國城市和小城鎮改革發展中心首席經濟學家李鐵曾告訴記者，在中國當前的發展階段，人選擇城市最看重的仍然是就業的機會，“宜業”的訴求仍然遠勝於“宜居”，人口也仍有進一步聚集的趨勢。



深圳市政府發展研究中心副主任鄧盛華告訴記者，深圳近幾年提供的高薪職位越來越多，而高薪職位直接反映的是城市集聚高端資源的能力，這是吸納人才的一個關鍵因素。



黃成也告訴記者，一座城市是否真的充滿經濟活力，是否能夠提供足夠的發展機會，大家會“用腳投票”做出選擇。



此外，黃成認為，各地重金攬才的背後，反映的是地方政府把人當作最重要生產要素的觀念轉變。但尤其要注意的一點是，不能只歡迎高端人才，政府更要關注各個梯隊、各個層次的勞動力，兼顧結構性的需求。



在關於深圳城市總體規劃的一場研討會上，深圳市蕾奧城市規劃設計諮詢有限公司董事長王富海直言，今後城市的競爭不是人才的競爭，而是人力資源的競爭。



在2017年全國出生人口低於預期的背景下，研究人士普遍擔憂今後中國人口紅利衰竭將影響經濟增長，上述關於“人力資源競爭”的判斷更是有了幾分現實土壤。



對於作為一線城市的深圳而言，難能可貴的是，在追逐人才的同時，它的天平開始悄然傾斜，無論是將學歷人口的入戶門檻放鬆至大專，還是開放非學歷人口的積分入戶通道。華南城市研究會副會長孫不熟告訴記者，這已經不只是“人才戰略”，而是“人口戰略”。



孫不熟曾撰文指出，一個偉大的城市，它需要的不應該是鶴立雞群的稀有人才，而是排山倒海的超級人口；它需要的不是精挑細選的“千人計畫”，而是海納百川的千萬級人口引進計畫。





【中央網路報】