日前，大陸財政部聯合有關部門共同推出第四批396個PPP示範專案，涉及投資額7588億元。與第三批的516個項目、投資額11708億元相比，項目數和投資額分別下降了23.3%和35.2%，入選率從第三批的44%降至32.3%。



“第四批示範項目步子更穩、品質更高。”大陸財政部有關負責人表示，與第三批相比，第四批示範專案呈現三大特點：一是條件更嚴格，規模更合理；二是向基層專案和重點地區傾斜；三是向重點領域和薄弱環節傾斜。



“從最終公佈的專案名單來看，雖然專案申報量增多了，但是最終通過的數量卻有所減少，充分表明管理層希望示範專案更具示範性，讓PPP走精品化發展路線。”昨日，參與第四批示範項目評審的360金融PPP研究中心投資總監唐川對記者表示，當前，PPP大領域正處於從“狂野”發展走向高品質發展的過渡期，很多標準有待進一步明確，而第四批示範項目整體是一份非常重要的參考材料。



唐川介紹，第四批示範項目評審的核心要素有社會資本方經驗、資質，專案運作方式創新性，市場化運作的可行性，投資方回報機制合規性，以及項目材料的準確性、完備性等內容。同時，評審工作也兼顧了鼓勵優質民企發展，鼓勵國企與其他傳統建築類企業發展自身運營能力，以及推廣優質扶貧專案的意圖。



昨日，民生證券PPP研究中心主管朱振鑫對記者表示，財政部發文規範專案庫管理後，為了確保入庫項目品質，PPP入庫項目標準趨嚴，一些不適宜採用PPP模式、前期準備工作不到位、未建立按效付費機制的專案都被禁止入庫。PPP示範專案作為全國PPP示範專案綜合資訊平臺中的優質專案，除了滿足這些基本要求外，還必須具備典型性、可複製推廣、更有示範和引導效應，在這樣的嚴格要求下，篩選出的第四批示範項目數量和投資額減少是必然的，但項目品質會大幅提升，向公共服務領域和民營企業傾斜便是很好的佐證，有利於真正煥發PPP模式的活力。



唐川認為，未來PPP項目參與示範項目的評選不僅要關注法律合規性、財務合規性、財政合規性、立項必要性等基本問題，也要從專案的運營模式、市場化收益模式的創新等方面進一步努力。其目的是要使未來的PPP項目可以依託於市場並借由社會資本方的專業能力健康地運營下去，以真正做到物有所值。



大陸財政部有關負責人表示，下一步，財政部將採取四大措施進一步發揮示範專案的引領帶動作用，助力PPP規範發展：一是強化專案動態監管。開展示範專案資本金回頭看，確保專案資本金按時足額到位，堅決防止小股大債疊加杠杆堆積風險。二是鼓勵民營企業參與。積極推動示範項目與民營企業對接，繼續加大以獎代補資金、中國PPP基金對民營企業參與項目的傾斜力度。三是加大資訊公開力度。四是加強案例宣傳推廣。





【中央網路報】