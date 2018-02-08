臺大進修推廣學院商管類進修課程現在報名享優惠中央社 (2018-02-08 09:21)
(中央社訊息服務20180208 09:20:07)臺大進修推廣學院商管類進修課程現在報名享優惠，詳情如下：
【企業法律風險管理：博奕談判與機制設計】課程探究企業法律風險之防範，運用談判與機制設計加以管理企業風險；結合理論與實務案例，迅速有效地掌握「企業法律風險管理」與「博奕談判與機制設計」，協助組織健全發展。
【財報分析與企業評價研習班】強調財務報表分析與公司評價的架構，以及深入探討與評價相關之流程。課程涵蓋與評價有關的會計、財務、與企業策略的概念，將可對財報資訊與公司價值的關係有更深入的瞭解。
【互聯網思維與數位行銷：實戰篇】課程含觀念解析、實作示範、實戰演練，學習操作Google Analytics、Google Adwords等廣告投放與分析工具，同時培養數位行銷思維及數位行銷工具操作能力，立即演練實作及提問，增強學習效果。
臺大進修推廣學院表示，上述課程現在報名繳費即可享早鳥優惠，有興趣的民眾千萬不要錯過囉！詳細資訊請上「臺大推廣教育網」或致電（02）2362-0502洽詢。
訊息來源：臺灣大學進修推廣學院
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