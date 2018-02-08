（優活健康網新聞部／綜合報導）寒流來襲，統計至今全台疑天冷猝死人數已超過上百人，甚至在一天內55人猝死。三高族群及心血管疾病患者更要特別注意，天冷、血管收縮，引起血壓升高，增加急性心肌梗塞、冠狀動脈疾病、中風及猝死機率。如果具有高血壓、高血脂、高血糖的三高疾病，該如何預防心肌梗塞呢？

有鑑於此，烏日林新醫院將於2/12（一）舉辦衛教講座，邀請心臟血管內科醫師柯國銓主講「冬季防猝死！防治心血管疾病」，分享如何防治心血管疾病，講座內容豐富，歡迎民眾踴躍參加！

（活動內容、日期、時間、相關辦法以主辦單位最新訊息為準，參加本活動前請先上網查看最新消息或洽詢主辦單位確認，以免臨時異動或取消。）

名稱：冬季防猝死！防治心血管疾病

時間：2018年02月12日（一）10:30開始

地點：烏日林新醫院一樓大廳（台中市烏日區榮和路168號）

洽詢：04-23388766分機1163 行銷企劃課莊小姐

資料來源：http://www.uho.com.tw/hotnews.asp