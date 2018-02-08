（優活健康網記者林奐妤／綜合報導）40歲的葛先生每天工作時間約10小時，某日凌晨1點多洗完澡，出浴室時突昏倒，家人發現後隨即施以CPR急救，但已失去呼吸、心跳。救護人員趕到現場後繼續施以AED及CPR急救並緊急送醫，送醫途中仍不放棄予以急救，但仍無呼吸、心跳，到院搶救後恢復心跳，進行低溫治療，數日後進行心臟整流去顫器植入手術，2日後出院。

低溫治療心跳停止病人 降18%死亡率

彰化基督教醫院副院長周志中表示，醫學統計顯示，4至6分鐘心跳停止、沒有呼吸，死亡率很高，就算活下還有腦部受傷的後遺症，甚至變成植物人。連續這15分鐘施行CPR，等待進一步的救援是正確的作法。

國際醫療界公認低溫治療是減少到院前心跳停止病人腦神經受損及死亡的有效工具。研究顯示，使用低溫治療的病人死亡率可由原本的57%降至39%，神經功能良好的比率可自原本的36%增至50%。低溫治療有數種方式，其中北極日體外自動降溫系統，是醫界公認穩定可靠的低溫治療儀器，然而由於健保並未完全給付，病人家屬仍須負擔部分費用。

及時心肺復甦術 避免腦部缺氧

葛先生急救成功，除了適時低溫治療外，家屬第一時間給予心肺復甦術居功最大。鼓勵所有人都要學習心肺復甦術，一旦發現病人心跳不幸停止，除了電話求救，在等待救護人員抵達前，一定要持續給予心肺復甦術，以免腦部缺氧太久，成為植物人。

彰化基督教醫院心臟血管科主治醫師楊淵博表示，除了盡量找到病患心衰竭的原因外，預防再次發生不幸是當務之急。心臟功能不佳的病人族群中，造成生命危險的主因是心律不整及心衰竭惡化，葛先生應屬前者。根據歐洲心臟學會以及美國心臟學會對心衰竭的建議，心衰竭和猝死的病患，強烈建議置入體內去顫器治療。

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