（優活健康網記者林奐妤／綜合報導）一名約53歲的女性，因工作需長時間久站，常常下腹漲氣、左側鼠蹊部有腫塊及疼痛而就醫。經腹腔鏡檢查及治療，檢查發現病患有左側鼠蹊部疝氣，左側股疝氣及閉鎖孔疝氣，合併臍疝氣及右側鼠蹊部疝氣，採取內視鏡全腹膜外疝氣修補手術，一次全部處理好。

女性勞動工作者如教師、廚師 較可能罹患疝氣

臺北市立聯合醫院中興院區一般外科主治醫師郭智偉表示，有些病患作傳統式疝氣手術治療卻總是復發，可考慮採取腹腔鏡疝氣修補手術治療方式。而好發於老年女性的股疝氣及閉鎖孔疝氣不易診斷，常常表現吃不下、食慾不佳、腸阻塞等症狀，也可採取腹腔鏡手術方式作診斷及治療。

郭智偉醫師表示，成年人疝氣好發於男性，女性較少見。因此女性患者被診斷為疝氣時，常疑惑疝氣不是男生才會得嗎？其實女性的勞動工作者，常需久站或搬運重物，也會罹患疝氣，例如舞蹈老師、教師、廚師，甚至無工作的老年人。

傳統手術難偵側股疝氣、閉鎖式疝氣

女性疝氣的治療，多數醫師採取傳統手術，在鼠蹊部劃開約3至5公分的小傷口，將疝氣囊結紮後修補腹壁小缺損，手術較男性病患簡單。但傳統手術無法偵測中老年女性病患較易發生的股疝氣及閉鎖孔疝氣，往往在腸阻塞才確診。

腹腔鏡手術方式，在肚臍下打開1個小傷口進入病患腹腔內檢查，確診後內視鏡改為進入腹壁內，再切開2個0.5公分小傷口，使用人工網膜進行病患的疝氣修補。應用腹腔鏡微創手術治療疝氣，技術已相當成熟。術後較傳統手術不痛，恢復快，復發率也較低，約3至7天即可回到工作崗位上。

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