（優活健康網記者林奐妤／綜合報導）農曆春節假期將近，補身要當心。79歲的李老先生長期患高血壓及心律不整，近2周走路突然會喘、腳腫，原本以為營養不良，自費打點滴加維生素補充，卻越來越喘，看診才發現是心臟肥大、肺水腫合併肋膜積水，心臟功能僅剩不到一半。

心臟衰竭病人打過多點滴 可能使疾病惡化

活力得中山脊椎外科醫院內科主任巫慶仁表示，許多病患以為營養不良就需要打點滴補充營養，其實白蛋白不足，打點滴也沒有效果。心臟衰竭的病人如果打過多點滴，可能會惡化原有疾病。李老先生如果繼續打點滴，不但沒有補充營養，恐怕會惡化到呼吸衰竭，甚至致命。

一般慢性的心臟退化疾病，如心血管疾病、高血壓、心律不整、心臟瓣膜缺損，容易導致心臟衰竭。心臟衰竭是心臟無力，血壓控制不良或水分攝取超過心臟可承受量時，或其他突發性疾病、壓力都會造成心臟負擔增加而急性惡化。

心臟衰竭病人 注意5要點

多出的水分滯留在組織內，無法帶回循環系統，肢端，肺部、甚至全身都會水腫。其中肺水腫會讓肺部通氣量減少，導致嚴重喘息，被迫端坐呼吸，必須趕緊治療，把體內多餘的水排出去，否則呼吸衰竭恐怕有生命危險。巫慶仁主任呼籲，心臟衰竭病人平常須注意以下5點：

1）水份控制／

依據心臟衰竭狀況，建議平常不要超過1000至2000ml。

2）鹽份攝取量／

心臟衰竭的病人依嚴重度，每天不宜超過1.5至2.5公克。鈉離子過多會讓水分滯留，不足則容易造成腦部慢性病變。

3）注意體重／

最好每半周到一周都量體重。水分滯留時，體重會暴增。維持體重可減少心臟衰竭惡化機會，也可監控是否水分攝取過量。

4）注意衛生／

生病導致心臟衰竭惡化機率增加，減少患流行性如肺炎、流感等疾病風險。

5）注意徵兆／

有異常喘息或是端坐呼吸較舒服，或肢端水腫，必須就醫評估及治療。

巫慶仁主任提醒，農曆春節至，心臟衰竭的病人除了注意以上5要點，新春期間切忌暴飲暴食，飲食過量或過鹹都可能造成心臟功能惡化。不過鹹，不過量，開開心心過好年。

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