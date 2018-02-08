(健康醫療網／記者吳珮均報導)

小孩燙傷的事件時有所聞，居家生活中常見的設備，一不小心就可能成為造成傷害的利器。無論是剛學會爬行的小嬰兒，或是已經能行走的兒童，因活動力強、好奇心重，只要家長稍不注意，就可能不慎打翻熱水、誤觸火源、熱源，造成肌膚損傷；此外，也有許多人為疏忽的情況，像是在幫嬰兒洗澡時，沒注意到水溫，而使身體灼傷，甚至因為家中物品放置不當，增加燒燙傷兼砸傷的機率。每個孩子都是父母的心頭肉，這些不慎造成的傷口，都令父母膽顫心驚，在面對家中寶貝的傷口時，如何才能減緩疼痛，且不留下影響肌膚美觀的疤痕呢？

如何判斷燒燙傷的深度及面積？

整形外科醫師陳建良說明，不論大人或小孩燒燙傷，都是依照燒燙傷嚴重程度分為ㄧ度、淺二度、深二度、三度等。日常生活最常見的莫過於一度燒燙傷，如誤觸熱鍋或曬傷等，皮膚表層會出現紅、腫等現象；淺二度燒燙傷通常是表皮層及真皮表層都受傷，會發紅、產生水泡，會留下些許明顯疤痕；深二度燒燙傷則因傷及表皮層及真皮深層，且會有明顯的疤痕；三度燒燙傷因連皮下組織都一併受傷，外觀會呈現黑或白的痂皮，甚至可能造成關節功能障礙。





不怕傷後留疤 把握「沖、脫、泡、蓋、送」急救原則

陳建良醫師說明，疤痕的產生與嚴重度，通常會受到燒燙傷第一時間的處置影響，因此若不幸發生燒燙傷的情況，第一時間應進行「沖、脫、泡、蓋、送」的步驟。「沖」是迅速使用介於10-20度間的流水沖、浸泡傷口處，降低熱傷害造成疼痛；「脫」是待受傷部分浸濕後，小心翼翼剪去衣物，千萬不可硬扯，避免水泡破裂，造成肌膚傷害；「泡」是將傷口浸泡在水中15-30分鐘，以減緩疼痛；「蓋」利用乾淨的布覆蓋患部，避免傷口細菌感染或失溫；「送」立即將兒童送至鄰近具有燒燙傷中心或整形外科的醫療院所，對於後續的治療、美觀才會有較完整的醫療照護。

敷料這樣選 預後效果佳

針對小面積的燒燙傷處置，陳建良醫師建議，若是一度輕微的燒燙傷，可使用抗生素藥膏或蘆薈膠，減少發炎機率；若是產生水泡的淺二度，則應以消毒過的器具戳破，並維持皮膚完整性，接著以水凝膠、海藻膠、藻酸鈣等敷料，讓傷口保持濕潤，使用適當的敷料進行傷口照護，才能好得更快；而深二度及三度燒燙傷，多需要進行清創、植皮，將功能障礙及疤痕等後遺症減至最小，所以會以藥膏為主。此外，在傷口癒合過程中，一開始滲出液較多，所以應選擇吸水力較強質地敷料，換藥次數則依滲出液多寡進行更換，受傷的前三日，最好一日更換二次，隨著傷口復原狀況遞減更換敷料。

預防勝於治療 電灼傷恐成當前趨勢

陳建良醫師提醒，學齡前兒童因無法辨別環境中的危險物品，若是家長疏於居家安全防護措施，恐讓家成為最危險的第一現場；加上現今3C產品發達，臨床上也開始出現不少幼兒將電器用品的插頭拔下，一口就往嘴裡塞，造成口腔受傷的案例。因此，待冷卻的熱液、電器或者家具等，最好放置在兒童不易拿取的地方，或者加上保護裝置，才能避免造成不可逆的傷害。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=36773喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊