花蓮又震 規模4.8鹽寮最大震度6級中央廣播電台 (2018-02-08 09:16)
今天(8日)上午8時54分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模4.8有感地震，地震深度約7.6公里，各地最大震度為花蓮縣鹽寮6級，花蓮市5級、南投4級、台中2級、宜蘭2級，雲林、新竹、彰化、嘉義、新北、台北、台東各1級。
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