今天上午8時54分，在花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模4.8有感地震，地震深度約7.6公里，最大震度為花蓮縣鹽寮6級，花蓮縣花蓮市、花蓮縣銅門5級、花蓮縣吉安4級。雙北市的震度也達1級。根據氣象局地震測報中心統計，截至早上7點為止，主震之後已有206個大小餘震，前震次數則從94個修正為95個。



