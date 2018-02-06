【Wondershow帶你看展覽】走入新海誠的小宇宙！回顧6部經典動畫電影—《新海誠展》妞新聞 (2018-02-06 16:00)
日本知名的動畫電影導演新海誠，先前憑著《你的名字》一作風靡全球！創作了多部動人的動畫電影的他，因唯美的背景作畫而被譽為「背景之神」，不久前才於日本國立新美術館展出新海誠展，現在這場展覽也移師至台北繼續展出囉！（粉絲們快衝！）
(source：wondershow)
這次的展覽展出新海誠從《星之聲》到《你的名字》等6件作品的原稿、畫作以及分鏡稿等，每一個展區中也會有一件讓你體驗電影世界觀的立體作品，現在就跟著玩秀編編一起來一探究竟吧！
1.《星之聲》
《星之聲》是新海誠躋身商業的出道作，以科幻世界為背景，描述主角被分隔兩地，滿溢著思念與孤獨的故事。在星之聲展區的立體作品，便是重現電影經典場景的《星之隧道》！隧道中還有數十台傳統老電視，一邊播放著電影的片段內容，同時也一邊播放先前活動參加者留言給思念之人的訊息呢！（大家的留言都很好感人呀～）
▲星之隧道。
▲一旁的電視機正播放著動畫片段與許多人的真誠留言喔！
2.《雲之彼端，約定的地方》
走過《星之聲》後，接著是以架空的戰後世界為背景的《雲之彼端，約定的地方》，這部作品是新海誠的首部長篇動畫電影，為了完成這部作品，新海誠也曾說過他耗盡了許多心思完成，雖然經歷了許多失敗，但也結識了許多人。在《雲之彼端，約定的地方》中的立體作品，是高掛在上方的雲朵及飛機模型喔！
(source：wondershow)
3.《秒速五公分》
不同於之前的幻想元素，《秒速五公分》的是以現實世界為舞台，將由日常生活慢慢發展出來的戀情，刻劃的更加細膩動人，漫長的戀情與現實的分離，讓這部作品在日本上映時引起熱烈的討論，也因為這部作品，讓更多人知道新海誠的名字！
而《秒速五公分》展區的立體場景也很唯美！在櫻花樹的背景前方，還有一層透明的薄紗屏幕會從上面慢慢地飄落櫻花花瓣，讓你直接地沐浴在櫻花雨中，體驗電影中的浪漫場景。（玩秀編編覺得超浪漫～）
4.《追逐繁星的孩子》
在製作動畫電影上有了更多經驗的新海誠，在電影《追逐繁星的孩子》中，試著重現有如世界名作劇場的經典風格，作品不但包含了大量的奇幻元素，也以平易近人的畫風讓大眾跟著主角們一起冒險！展區同時也營造了宛如電影氛圍的場景呢！
(source：wondershow)
另外，粉絲們也可別錯過亞查爾特（クツァルトル）與咪咪（ミミ）的立體模型！當你要準備離開前往下一個展區時，還會經過一條昏暗的迴廊，裡面有許多夷族的投影，不禁讓玩秀編編自己好像也正被夷族追趕呢！
▲亞查爾特（クツァルトル）與咪咪（ミミ）實在太可愛了～！
▲夷族的角色設定稿。
5.《言葉之庭》
以古典文學為元素的《言葉之庭》，是新海誠以現代世界觀描繪愛情來臨前的孤悲故事，這部作品的靈感源自於日本《萬葉集》中的短歌「鳴る神の、少し響みて、さし曇り、雨も降らぬか、きみを留めむ」，大家也可以在展場中找找這句短歌，感受電影及文字間的戀之物語喔！
(source：wondershow)
《言葉之庭》的故事場景多圍繞在兩人避雨的涼亭，所以展區也特地還原了兩人相遇的涼亭啊！粉絲們可以在綠意環繞的涼亭中拍照留影喔！此外用現場的AR裝置拍攝的話，還會有宛如下雨般的效果！
6.《你的名字》
最後當然就是近期的《你的名字》啦！有了先前的作品經驗以及電視廣告製作的累積，新海誠再次挑戰長篇動畫，並結合新的元素，讓《你的名字》在影像、敘事、角色以及音樂上都有所提升，編編也覺得相較於前面作品緩而細膩的情感，《你的名字》故事節奏較為明快呢！也讓大家看到了不一樣的新海誠，這部作品也是目前歷代最賣座的作品呀！
《你的名字》展區中的立體場景藏的比較隱密，在一扇門的後方，雖然工作人員也會在一旁提醒你，但大家還是也小心別錯過了喔！第一個場景就是電影中系守鎮著名的隕石坑，接著就是走入瀧喝下口嚼酒的洞穴，在洞穴中你也可以體驗瀧喝下口嚼酒後的奇幻片段喔！（編編大推薦！）
(source：wondershow)
▲一邊播放著動畫片段，讓你回味兩人再次相遇的感動呀！
▲矲放口嚼酒的洞穴。
▲靜靜的在裡面等待，便會有夢幻般的動畫出現喔！
走過新海誠的這麼多動畫作品後，你是不是也跟編編一樣滿滿感動呢？最後有一區解析新海誠電影中各個元素的象徵意象，如連接各個場所的階梯、手機螢幕所表現出的距離、黃昏之時所展現的奇蹟等等，讓你一口氣了解6個作品中的小秘辛！最後當然也不忘到展售區逛逛囉！其中玩秀編編最推薦公式導覽冊呀！其他商品如紙膠帶、小海報或是變溫明信片等，也都是粉絲必入手的好物呀！
▲左邊的就是超美的公式導覽冊唷！
【新海誠展】
展期：2017/12/22～2018/3/18
時間：每日10:00～18:00（閉館前30分鐘停止售票及入場）
地點：華山1914文創園區 中4B (台北市中正區八德路一段1號)
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