不用大鑽石放閃！太陽&閔孝琳選擇的低調婚戒是它妞新聞 (2018-02-06 17:00)
這幾天相信大家已經被BIGBANG太陽與閔孝琳的各種婚禮照、影片大洗版，直得注意的是近期不論是宋宋婚禮或最近太陽、閔孝琳這對新婚夫妻都選擇了較為簡約素雅的戒指，沒有大顆的鑽石也能戴出低調奢華時尚感！
太陽與閔孝琳婚戒-香奈兒Coco Crush
source: dazedkorea@instagram.com
近期韓星的話題韓星結婚婚戒似乎偏向簡約奢華風，太陽和閔孝琳個性的外型與香奈兒Coco Crush白金戒指調性十分合拍！
Dazed Korea（@dazedkorea）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 29 日 10:01 下午 張貼
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這次韓國雜誌「DAZED（데이즈드）」絕美封面照，閔孝琳穿著黑色蕾絲洋裝，與身穿一身黑西裝的太陽一起戴香奈兒的Coco Crush對戒入鏡！（看了都被Coco Crush生火了！）
source:香奈兒
香奈兒Coco Crush
Coco Crush中型款戒指(太陽戴）、Coco Crush小型款(閔孝琳戴）
宋仲基與宋慧喬婚戒
source:songjoongkionly
去年「宋宋世紀婚禮」宋慧喬也選擇了法國珠寶品牌CHAUMET，Bee My Love簡約優雅設計，非常適合喬妹。
source:CHAUMET
CHAUMET-Bee my Love系列，設計的靈感是源於拿破侖一世神聖而永恒的象徵：蜜蜂，品牌就將蜂巢6角形來設計戒指，寓意著皇室夫婦的愛巢。
【延伸閱讀】
閃瞎！太陽、閔孝琳超夢幻結婚照初公開！婚禮預告影片牽手曬恩愛
宋慧喬婚禮妝美到哭！韓國彩妝師透露:喬妹妝容其實隱藏2018彩妝趨勢！
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