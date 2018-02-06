這幾天相信大家已經被BIGBANG太陽與閔孝琳的各種婚禮照、影片大洗版，直得注意的是近期不論是宋宋婚禮或最近太陽、閔孝琳這對新婚夫妻都選擇了較為簡約素雅的戒指，沒有大顆的鑽石也能戴出低調奢華時尚感！

太陽與閔孝琳婚戒-香奈兒Coco Crush

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近期韓星的話題韓星結婚婚戒似乎偏向簡約奢華風，太陽和閔孝琳個性的外型與香奈兒Coco Crush白金戒指調性十分合拍！

Dazed Korea（@dazedkorea）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 29 日 10:01 下午 張貼

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這次韓國雜誌「DAZED（데이즈드）」絕美封面照，閔孝琳穿著黑色蕾絲洋裝，與身穿一身黑西裝的太陽一起戴香奈兒的Coco Crush對戒入鏡！（看了都被Coco Crush生火了！）







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香奈兒Coco Crush

Coco Crush中型款戒指(太陽戴）、Coco Crush小型款(閔孝琳戴）

宋仲基與宋慧喬婚戒

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去年「宋宋世紀婚禮」宋慧喬也選擇了法國珠寶品牌CHAUMET，Bee My Love簡約優雅設計，非常適合喬妹。

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CHAUMET-Bee my Love系列，設計的靈感是源於拿破侖一世神聖而永恒的象徵：蜜蜂，品牌就將蜂巢6角形來設計戒指，寓意著皇室夫婦的愛巢。







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