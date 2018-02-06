台灣角川2018國際書展首發新書資訊公開！中央網路報 (2018-02-06 16:32)
【2018國際書展 台灣角川展場折扣資訊】
展場折扣部分，全館一般書籍首賣新刊皆為79折，任選3本以上非首賣書籍享7折優惠！日系漫畫、輕小說非當月新刊為單本85折，任選2本以上79折(限定版恕不折扣)，Taipei Walker及Japan Walker當期新刊及過刊皆享有超值折扣，現場還有特定雜誌品項優惠價99元，展期更開放星光優惠價(每日晚上7~9點)全館滿千送百！讀者一定要把握機會！
※欲購買限制級書籍者，請務必於結帳時出示身分證明。
※場內所有商品同款每人最多僅可購買5件，敬請見諒。
【2018國際書展 台灣角川展場滿額贈資訊】
滿額贈部分，凡於台灣角川攤位消費滿420元，即贈送「電影特映券」乙張或「PET小海報」乙張(二選一，可累送。PET小海報共計8款，隨機贈送，不得挑選)；消費滿600元或雜誌區任選5本(含)以上，皆滿額贈送多樣獨家好禮，台灣角川全館消費滿1200元可享免費宅配服務，另外，凡書展期間於展場任意消費即送神秘小禮乙份。數量有限，送完為止！
※註1：消費當日發票限當日兌換，隔日無效。
※註2：滿額贈隨機贈送，不得挑選。
【2018國際書展 台灣角川展場簽名會資訊】
《京都日日》抹茶糰子 簽名會
【活動時間】2018年2月9日（五）19：30 - 21：00
【活動地點】台北國際書展－台灣角川攤位(台北世界貿易中心展覽一館-攤位編號A312)
【排隊時間】19：00開始進場
【人數限制】50名
【參加辦法】凡於國際書展會場／各通路購買《京都日日（上）》的讀者，皆可憑書參加簽名會活動。於BOOK☆WALKER購買電子書的讀者，亦有機會參加，詳情請見http://www.bookwalker.com.tw/。
【注意事項】
1.新書分享會當天限簽《京都日日（上）》(不限本數) 、《裏京都案內》與《京都，請小心服用》。
2.2月9日（五）簽名會當天必須先購買2018台北國際書展入場門票。
《聽見花開的聲音 暖心四季篇章》
深町なか老師╳藤谷燈子老師 簽名會
【活動時間】2018年2月10日（六）10：30 - 12：00
【活動地點】台北國際書展－世貿一館 藍沙龍活動區
【排隊時間】10：00至藍沙龍活動區排隊
【人數限制】100名
【預購網址】https://goo.gl/2sR6ZS
【參加辦法】自2018年1月12日(五)中午12點起，於台灣角川官網(http://www.kadokawa.com.tw)開放100個預購名額，每人限預購一組「《聽見花開的聲音 暖心四季篇章》簽名會限量套組」（售價850元），數量有限售完為止。購買成功的讀者請於活動當天攜帶個人有照證件正本與台灣角川紙本發票正本，交由台灣角川工作人員驗證身分後排隊入場，即可參加2018年2月10日於台北國際書展深町なか老師╳藤谷燈子老師座談&簽名會。※本次簽名會全程禁止拍照攝影。※簽名會限量套組內容物，因實際製作狀況將有可能變更為等價或更高價之商品，台灣角川將保留更換內容物之權利。※本場活動於上台簽名時，須將隨身物品交由現場工作人員統一保管，如異議者請勿參加。
《彎彎甜點筆記：彎風正甜！來喔～一起發現台北美味甜食店》彎彎 簽名會
【活動時間】2018年2月10日（六）13：30 - 15：00
【活動地點】台北國際書展－台灣角川攤位(台北世界貿易中心展覽一館-攤位編號A312)
【排隊時間】13：00開始進場
【人數限制】80-100名
【參加辦法】免費入場，凡帶新書即可參加簽書+合影
【注意事項】
1. 新書分享會當天限簽《彎彎甜點筆記：彎風正甜！來喔～一起發現台北美味甜食店》不限本數。
2. 2月10日（六）簽名會當天必須先購買2018台北國際書展入場門票。
3. 現場參加Q＆A活動贈送彎彎LINE貼圖及現場拍立得合照乙張(限量10組)。
《更大的戰役：邱昊奇伊朗、尼泊爾壯遊記》
邱昊奇亞洲流浪旅記簽書分享會
【活動時間】2018年2月10日（六）15：30 - 16：30
【活動地點】台北國際書展－世貿一館 紅沙龍活動區
【排隊時間】15：00至紅沙龍活動區排隊
【人數限制】80-100名
【參加辦法】免費入場，凡帶新書即可參加簽書
【注意事項】
1. 每人每次至多簽10本，簽書會當天限簽《更大的戰役》乙書。
2. 為讓活動流程順暢，請配合工作人員指示。
3. 主辦單位保留修改活動方式與解釋權。當日若因故宣布為不上班或不上課日，則視同取消，將不另行補辦。
4. 2月10日（六）簽名會當天必須先購買2018台北國際書展入場門票。
【參觀時間】2月6日(二)~2月11日(日) 每日10:00~20:00（週五至週六延長至晚上22:00）
◎展覽一館：
2.6專業日，僅限出版相關專業人士及身障人士及陪同者參觀，15:00起開放一般民眾購票入場
2.7－2.11日全面開放購票入場
◎展覽三館：展期全面開放購票入場
2018.2.6（二）~2.11（日） 每日10:00~20:00，週五至週六延長至晚上22:00
身障人士於六天展期，至入口處出示身心障礙手冊即可免費進入一、三館參觀。
若有陪同者，第一位可免費入場；第二位（含）以上陪同者需購票入場。
【展出地點】台北世界貿易中心展覽一、三館
【官方網站】http://www.tibe.org.tw/tw/info/
(蘇松濤報導)
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