雲林縣新住民歲末冬暖活動 「袋」幸福 ‧ 迎「新」春中央網路報 (2018-02-06 16:59)
丁副縣長表示，雲林縣有1萬5,800多位新住民，目前就讀國中小的第二代則有7,600多名，縣府一直努力在各種面向提供新住民及其家庭更好的照顧，例如去年將民政處戶政科正式更名為「戶政及新住民科」，強化對於新住民的資源整合及協調工作，另外，在去年的2017台灣燈會當中，縣府也首創全國規畫了「新住民主題燈區」，讓全國各地的新住民感受來自故鄉的過節氛圍，此外，縣府也致力於輔導新住民創業，辦理新住民女性創業加速器專案計畫，輔導多名新住民成功創業，讓新住民在台灣能夠一展長才並增加經濟收入。
移民署雲林服務站主任林炳煌則說，雲林服務站自2月1日可辦理自動通關註冊，新住民只要攜帶居留證就可以申辦，歡迎大家多多利用。
丁副縣長現場也一一發送紅包袋、新春「元來幸福」賀卡及福袋給新住民，並安排新住民二代進行太鼓表演營造農曆新年熱鬧氣氛，更邀請大家品嚐越南西米露，感受越南過年幸福滋味，提前歡度新年。
縣府社會處表示，新住民剛到臺灣時人際關係網絡薄弱，缺乏社會資源關係的支持與互動，心裡的諸多不安全感可想而知，因此如何好好照顧新住民並讓新住民們能夠儘早適應在台灣的生活是縣政府施政上刻不容緩的重要課題；因此，從94年起縣政府申請新住民發展基金於本縣婦女福利服務中心設置新住民服務窗口；95年起設置「新住民家庭服務中心」；96年起輔導民間團體於西螺區、虎尾區、北港區、台西區及斗南區設置服務據點，98年起更結合本縣公益彩券盈餘分配款辦理全縣「新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫」提供整合性之社會福利服務，最終目的就是希望讓新住民朋友們都能在這塊土地過著安居樂業、幸福美滿的生活。
(宋其佳報導)
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
天然 翡翠 墜子．Hello Kitty 鋼飾墜子．八心八箭 墜子．金飾 黃金墜子．絕美天然珍珠墜子．幸運草 金飾 黃金墜子．紫羅蘭 墜子．天然珍珠墜子．珍珠墜子．凱蒂貓 銀飾 墜子．銀飾墜子．黃金 墜子．鑽石墜子．黑瑪瑙 墜子．貓眼石 墜子．黃金墜子．鋼飾墜子．翠玉墜子．鋯石墜子．墜子．Hello Kitty 銀飾墜子．凱蒂貓 墜子．瑪瑙墜子
- 【傳家手工印章】頂級天青石臍帶印章(單章/半手工噴砂六分
- 【品味居】羅芬亞時尚2.7尺木紋石面拉盤架餐櫃/收納櫃組合(
- 【開運陶源】雅鑑鑫品金箔畫平安豐收系列(葫蘆/五福臨門...
- CLASS roberto cavalli 白色花卉圖印包袖上衣
- 【琉璃工房LIULI】和合之美系列-和合錦繡(柿子)
- ZOOT 專業級半拉式鐵人上衣(男)Z1406020(時尚紅黑)
- 乳膠床 雙人5尺 20cm 含布套、防塵套 - BEST SLEEP倍斯特手
- Alphameer光學眼鏡 記憶塑鋼熱銷方框(黑-木紋) #AM3501 CW2
- 艾莉絲-貝倫 馬卡龍 100%純棉 雙人加大鋪棉涼被床包四件組
- 【傳家手工印章】頂級黑草花公司大小章(半手工噴砂九分章/
遲到怕老闆罵人？她用這招騙老闆爽拿全勤獎金【NOWnews今日新聞】
2018第21屆泰國國際發明展成績公告【中央網路報】
正妹「爆乳灌籃」秀深溝 網驚呼：想陷進去【NOWnews今日新聞】
過年就是要吃好吃滿！四大超商年菜爭奪戰【網路溫度計】
「高峰斷食」燃脂助減重！吃酪梨的4個意外好處【華人健康網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》