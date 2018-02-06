【中央網路報】

與新住民們提前過新年，雲林縣政府今(5)天舉辦「107年雲林縣新住民歲末冬暖活動「袋」幸福 ‧ 迎「新」春」活動，副縣長丁彥哲、移民署雲林服務站主任林炳煌、社會處長徐忠徹等人一起擔任裁縫師，與新住民姐妹們一同縫製新春紅包袋，現場還有新住民二代致贈感謝賀卡給縣府，場面溫馨熱鬧。丁副縣長表示，雲林縣有1萬5,800多位新住民，目前就讀國中小的第二代則有7,600多名，縣府一直努力在各種面向提供新住民及其家庭更好的照顧，例如去年將民政處戶政科正式更名為「戶政及新住民科」，強化對於新住民的資源整合及協調工作，另外，在去年的2017台灣燈會當中，縣府也首創全國規畫了「新住民主題燈區」，讓全國各地的新住民感受來自故鄉的過節氛圍，此外，縣府也致力於輔導新住民創業，辦理新住民女性創業加速器專案計畫，輔導多名新住民成功創業，讓新住民在台灣能夠一展長才並增加經濟收入。移民署雲林服務站主任林炳煌則說，雲林服務站自2月1日可辦理自動通關註冊，新住民只要攜帶居留證就可以申辦，歡迎大家多多利用。丁副縣長現場也一一發送紅包袋、新春「元來幸福」賀卡及福袋給新住民，並安排新住民二代進行太鼓表演營造農曆新年熱鬧氣氛，更邀請大家品嚐越南西米露，感受越南過年幸福滋味，提前歡度新年。縣府社會處表示，新住民剛到臺灣時人際關係網絡薄弱，缺乏社會資源關係的支持與互動，心裡的諸多不安全感可想而知，因此如何好好照顧新住民並讓新住民們能夠儘早適應在台灣的生活是縣政府施政上刻不容緩的重要課題；因此，從94年起縣政府申請新住民發展基金於本縣婦女福利服務中心設置新住民服務窗口；95年起設置「新住民家庭服務中心」；96年起輔導民間團體於西螺區、虎尾區、北港區、台西區及斗南區設置服務據點，98年起更結合本縣公益彩券盈餘分配款辦理全縣「新住民家庭社區關懷服務工作及資源連結計畫」提供整合性之社會福利服務，最終目的就是希望讓新住民朋友們都能在這塊土地過著安居樂業、幸福美滿的生活。(宋其佳報導)