高雄市區監理所替代役溫馨關懷寒令營中央網路報 (2018-02-06 17:00)
活動第一天，家長帶著小朋友前來進行報到手續，其中並針對課程安排與環境進行瞭解。於惠豐里活動中心正式展開為期五天寒假課後輔導營的活動，每日上午皆為寒假課後輔導，針對學童寒假作業問題給予協助教導，今年課後輔導更增加直笛的項目響應多元教學。另外還有安排電影欣賞，讓學童能透過視覺感受而啟發心靈。而下午的行程更是多樣豐富，包含有足壘球活動、籃球活動、大地遊戲等，讓小朋友們揮灑汗水，同時培養團隊合作精神，戶外教學有監理所交通安全宣導課程，內容包括:自行車行車安全、酒駕3D體驗和大型車內輪差與視野死角體驗等等，藉此學習到交通安全。役男用心的籌劃與熱情的投入，著實讓家長放心也讓學童不僅僅在課業上得到收穫也讓這個寒假過得比別人充實更加有意義。
(本報訊)
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